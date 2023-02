KWPN-hengst Bojengel verder als para-paard

De KWPN-goedgekeurde hengst Bojengel (Uptown x Gribaldi) vormt sinds kort een combinatie met de Hongaarse para-amazone Ildikó Fonyódi. De amazone reed de hengst afgelopen weekend voor het eerst de ring binnen en zette in Grade V een score van 67% neer.

Bojengel werd in 2018 verkocht aan de in Nederland gevestigde Hongaar Arie Yom-Tov. Zijn dochter nam de teugels van Bojengel over. Daarvoor werd de hengst door verschillende ruiters gereden: Kim Leduc, Janny Koks, Stephanie Dörr, Stéphanie Beek-Peters, Tommie Visser en Remy Bastings.

Jazmin Yom-Tov reed met Bojengel een zestal internationale wedstrijden op Lichte Tour- en Grand Prix U25-niveau, met name op Hongaarse bodem. In 2021 kwam de combinatie voor laatst aan start op CDI4* Budapest, daar werden ze toen in alle drie de Lichte Tour-proeven tweede.

Bron: Horses.nl/FB Sport Pro Horses