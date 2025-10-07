KWPN-hengst Charmingmood plotseling overleden

De KWPN-goedgekeurde hengst Charmingmood is onverwachts overleden, dat meldt Eurodressage. De Winningmood-zoon overleed in de paddock aan de gevolgen van hartfalen. Charmingmood is achttien jaar oud geworden.

Charmingmood bracht de laatste leven van zijn jaren door bij zijn Griekse eigenaresse Anna Kordatzaki. De hengst ging, in verband met blessureleed, anderhalf jaar geleden met sportief pensioen.

Goedkeuring in 2010

De door Sjak Laarakkers, Christa Larmoyeur en Gert Willem van Norel gefokte hengst werd in het KWPN Voorjaarsonderzoek van 2010 met 76 punten ingeschreven. De hengst begon zijn opleiding met Vai Bruntink, maar vervolgde zijn carrière in 2012 onder het zadel van de Belgische ruiter Tom Franckx.

Hengstencompetitie

In februari dat jaar eindigde het duo op de vierde plaats in de klasse L dressuur van de GMB Hengstencompetitie. Twee jaar later werden Franckx en Charmingmood tweede in de finale van de GMB Hengstencompetitie klasse Z dressuur. Na Franckx zat Kirsten Brouwer enige tijd in het zadel, zij bracht hem uit tot de Lichte Tour. Vervolgens nam Mark van de Donk over. Met deze ruiter stroomde Charmingmood door naar de Intermediaire II.

Van Overduin naar Kordatzaki

Met Jenneke Overduin liep Charmingmood eind 2019 zijn laatste wedstrijd op Lichte Tour-niveau. Toenmalig mede-eigenaar Adri Zekveld maakte in 2021 bekend dat de hengst werd verkocht aan Kordatzaki. De in Noord-Holland woonachtige amazone beschouwde hem als opvolger van haar Grand Prix-paard Westpoint. “Mijn doel is om mooie CDI’s met hem te rijden en misschien zelfs wel de Olympische Spelen”, vertelde de amazone destijds aan Horses.nl. Een blessure gooide roet in het eten en de hengst werd nog enige tijd gereden door jeugdamazone Zoë Roosen, maar ook dat was van korte duur.

