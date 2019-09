KWPN-hengst El Capone als ruin terug in de Subtop: ‘Hij was écht teveel hengst’

Onder Marieke van der Putten bouwde El Capone (UB 40 x OO Seven) een fraaie erelijst op. Zo wonnen ze twee jaar op rij de hengstencompetitie en eindigden twee keer als reservekampioen in de Pavo Cup. Vervolgens was er goud op de Indoorkampioenschappen in het ZZ-Licht en kort daarna volgde met dik 72% een geslaagd debuut in de Lichte Tour. Daarna werd de KWPN-hengst verkocht naar Andreas Helgstrand maar keerde een jaar later weer terug naar Nederland en werd door Diederik van Silfhout voorbereid op een verdere carrière in de sport. Zo ver kwam het niet maar vandaag maakte de inmiddels geruinde El Capone zijn rentree in de sport onder Van Silfhout-stalruiter Marc Amat Montenegro.

“Toen El Capone terug kwam uit Denemarken was hij een periode totaal niet goed en moeilijk aan de gang te krijgen. Hij was als hengst niet blij en echt gefrustreerd. Toen stonden we voor de keuze om te stoppen of te castreren. Hij had best wel en stel goede nakomelingen maar was écht teveel hengst”, legt Diederik van Silfhout uit. “Na zijn castratie is hij tweehonderd procent opgeknapt.”

Kijken waar het schip strand

Vervolgens ging Van Silfhout El Capone weer opbouwen. “Hij deed al heel mooi piaffe en passage en toen is Marc er een keer opgestapt. Hij kan er heel goed meer overweg en dan kijken we straks wel waar het schip strand. Vandaag hadden ze bijna 66 procent in het ZZ-Zwaar. Er zaten een paar dikke fouten in maar Marc heeft ook nog maar weinig ervaring op dit niveau.”

Ervaring opdoen

Wellicht neemt Van Silfhout de teugels van El Capone straks weer over. “Het kostte meer tijd dan we gehoopt hadden en we gaan kijken hoe het loopt. El Capone is nog een beetje gespannen op ander terrein en kan met Marc lekker ervaring opdoen. Wellicht neem ik hem daarna weer een keer over”, aldus Van Silfhout die El Capone nu samen in eigendom heeft met fokker Nol Gerritsen van De Dalhoeve.

Pantapa en Tol

In de eerste proef ZZ-Zwaar mocht de Thaise amazone Pakinee Pantapa het oranje lint ophalen. Zij reed Survive (v. San Schufro) naar 63,50%. Jolanda Harkema – Peters en Caruso (v. Valdez) volgden met 60,50% op de tweede plek.

Esmeralda Tol won met L.A.W. Tol’s Denver (v. Zizi Top) de tweede proef proef met 65,86% Hierin bezette Marc Amat Montenegro met El Capone de tweede plaats met 65,36%.

Bron: Horses.nl