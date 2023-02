KWPN-hengst Expression debuteert onder Nico Nyssen

De KWPN-goedgekeurde hengst Expression (v. Vivaldi) heeft na een afwezigheid van bijna drie jaar zijn rentree tussen de witte hekjes gemaakt. De Belgische Grand Prix U25-ruiter Nico Nyssen startte de hengst op zondag 5 februari HC in de Intermédiaire II op een nationaal concours in Dentergem, zo bericht Eurodressage.

Expression was met Diederik van Silfhout van 2018 tot 2020 actief op internationaal Grand Prix-niveau. Een gezamenlijk hoogtepunt is de derde plaats in de kür op muziek op CDI4* Hagen, waar ze 77,875% voor kregen. In 2019 liep Expression een kleine blessure op en maakte vervolgens in 2020 zijn rentree op de nationale wedstrijd in Tolbert. Vervolgens liep hij in maart dat jaar zijn laatste internationale concours van Van Silfhout. Daarna bleef het stil rondom het duo.

Bron: Eurodressage/Horses.nl