KWPN-hengst Expression keert terug in de ring

Een bij het dekken opgelopen lichte blessure van Expression N.O.P. (Vivaldi x Vincent) maakte afgelopen zomer een einde aan de Tryon-wens van Diederik van Silfhout. Na Rotterdam verscheen de KWPN-hengst niet meer in de ring maar daar komt nu verandering in. De combinatie maakt zaterdag op IICH Groningen in Zuidbroek hun wedstrijdrentree.

Expression maakte op de KNHS Indoorkampioenschappen van afgelopen maart zijn debuut in de Grand Prix en won toen gelijk de titel. Het duo reed twee internationale wedstrijden. Het internationale debuut in Nieuw- en Sint Joosland werd beloond met 72,478% (4e) in de Grand Prix en 75,185% (3e) in de kür. In Rotterdam was er 71,261% in de Grand (7e) en 76,815% (4e) in de kür.

N.O.P.

Vervolgens werd Expression met het oog op de Olympische Spelen van 2020 vastgelegd door de Stichting Nederlands Olympiade Paard. Van Silfhout en de negenjarige Vivaldi-zoon maken deel uit van het B-kader.

Bron: Horses.nl