KWPN-hengst Expression na blessure terug in de ring: ‘Hartstikke blij met hem’

Op het NK Dressuur van vorig jaar mei verscheen Expression (Vivaldi x Vincent) voor het laatst in de ring. Daarna stond de KWPN-hengst door een kleine blessure langs de kant. Op de Subtopwedstrijd vandaag in Tolbert maakte hij onder Diederik van Silfhout zijn rentree. Dat was goed voor de tweede plek met een B-kaderscore van 72,826%.

“Eén jury had ons wat lager en daardoor werd het net geen A-kaderscore. Maar ik ben hartstikke blij met hem”, vertelt Diederik van Silfhout. “We hadden wat kleine dingetjes maar eigenlijk was het een hele fijne proef.”

Brullen

De hengst liet zich eerder in de ring flink horen maar dat was vandaag beter onder controle. “We hadden een klein foutje in de eners en tactfouten in de overgang van stap naar passage. Maar verder was Expression super lief”, vervolgt Van Silfhout lachend. “We konden ook gewoon goed stappen, daarin kon Expression eerder nog wel flink brullen.”

Seizoen naar de knoppen

De laatste keer dat het duo in de ring verscheen was op het NK Dressuur van vorig jaar mei. In de Grand Prix noteerden ze toen 73,848% en in de kür 77,925%. In de eindstand betekende dat de vijfde plek. “Daarna liep Expression een verdraaide kogel op en hoewel hij vrij vlot weer in orde was, was het seizoen toen toch al naar de knoppen. Zodoende hebben we toen besloten om hem de rest van het jaar thuis te houden en door te trainen. We gaan nu kijken waar we weer internationaal kunnen starten.”

Bron: Horses.nl