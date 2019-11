KWPN-hengst Franklin maakt PSG-debuut in Randbøl

Op vrijdag 8 november maakt de KWPN-hengst Franklin (Ampère x Ferro) onder het zadel van Bettina Jæger Jensen zijn debuut in de Prix St. Georges. Een maand geleden verscheen de KWPN kampioen van 2013 na een periode van drie jaar weer voor het eerst in de ring voor een regionale ZZ-Zwaar-rubriek. Ook voor de veelbesproken Blue Hors St. Schufro (St. Moritz Junior x Don Schufro) staat er een debuut op de planning, hij loopt zijn eerste Intermédiaire II. Beide hengsten maken hun debuut overigens in een nationale rubriek.

Franklin liep vorige maand naar ruim 73% in de proef op ZZ-Zwaar-niveau en daarmee zijn de verwachtingen voor zijn optreden in Randbøl hooggespannen. De grandioos bewegende Blue Hors St. Schufro liep in de Lichte Tour al eens naar een score van 83% in de kür en tikte bij zijn internationale debuut onder Nanna Skodborg Merrald zelfs de 77% aan in de Prix St. Georges.

Bron: Horses.nl