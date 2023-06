KWPN-hengst Franklin naar 72,33% in eerste Grand Prix: ‘The sky is the limit’

Malin Wahlkamp Nilsson en Franklin (Ampère x Ferro) hebben afgelopen weekend hun gezamenlijke Grand Prix-debuut gemaakt. De KWPN-goedgekeurde hengst liep op de nationale wedstrijd in Münster naar 72,33%. "Ik was heel blij met onze eerste Grand Prix, maar wow.. Geef ons nog een paar wedstrijden en 'the sky is the limit' voor dit paard", aldus Wahlkamp Nilsson.

Na een drie jaar lange wedstrijdpauze maakte Franklin in maart zijn Intermédiaire II-debuut. Op de nationale wedstrijd in Ankum kwam er toen 72,325% op het protocol te staan en afgelopen weekend liep hij in zijn eerste Grand Prix naar een vergelijkbare score. De combinatie kreeg achten voor onder andere de passage, de pirouette naar links, de serie om de twee en de laatste piaffe. Op het protocol stond één onvoldoende (een vijf) voor de uitgestrekte draf.

Wandres en Harrods aan kop

Wahlkamp Nilsson en Franklin vielen met een vijfde plaats net buiten de prijzen. De Grand Prix werd gewonnen door Frederic Wandres en Harrods FRH (Hochadel x Rotspon) met 73,833%. Bianca Nowag stuurde Queolito (Quaterhall x Fürst Romancier) met 73,167% naar de tweede prijs.

Eddieni onder Koschel

De KWPN’er Eddieni (Johnson x Negro), die in Nederland zijn carrière begon onder het zadel van Theo Hanzon, heeft in de jaren verschillende ruiters en amazones gehad. Na Wahlkamp Nilsson, Patrik Kittel en eigenaar Masahiro Kosaka is het tegenwoordig de beurt aan Christoph Koschel. Koschel reed Eddieni vorig jaar op één nationale wedstrijd en na hun comeback in mei, volgde in Münster hun derde start. Met 72,3% werden ze zesde.

Bron: Horses.nl