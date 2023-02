KWPN-hengst Franklin onder het zadel bij Malin Wahlkamp

Andreas Helgstrand heeft Franklin (Ampère x Ferro) verhuisd naar de stallen van Patrik Kittel in Duitsland. Daar wordt de KWPN-goedgekeurde hengst gereden door Kittels stalamazone Malin Wahlkamp Nilsson. De Zweedse Grand Prix-amazone deelde dinsdagochtend de eerste beelden van de veelbesproken hengst. "What a horse he is."

Direct vanaf zijn optreden in de eerste bezichtiging van de KWPN Hengstenkeuring 2012/2013 was duidelijk dat Franklin een heel aparte was. Hij werd kampioen van de hengstenkeuring, werd verrichtingskampioen en won de hengstencompetitie klasse L dressuur. Daarnaast nam hij twee jaar achtereenvolgend deel aan het WK Jonge Dressuurpaarden. Dat allemaal met Severo Jurado Lopez in het zadel. In 2019 volgde met amazone Bettina Jæger Jensen de overstap naar de Lichte Tour en in 2020 liep Franklin twee internationale Lichte Tour-wedstrijden.

Na 2020 bleef het stil rondom Franklin, maar inmiddels is de dertienjarige hengst in Duitsland opgedoken.

Bron: Horses.nl