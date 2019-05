KWPN-hengst Grappa verkocht naar Frankrijk

De goedgekeurde KWPN-hengst Grappa (Fidertanz x Special D) is verkocht. De hengst stond het afgelopen jaar op stal bij Jean-Rene Luijmes, die succesvol met hem uitkwam in de Lichte Tour en werd daarvoor gereden door Adelinde Cornelissen.

Grappa is inmiddels vertrokken naar zijn nieuwe stal op Haras de la Tuilerie in Frankrijk. Daar zal hij gereden gaan worden door de dochter van de eigenaar.

‘Op slag verliefd’

“De vrouw, die hem gaat rijden was op slag verliefd op Grappa”, vertelt fokker en mede-eigenaresse Jolanda Woudsma over de verkoop. “We weten eigenlijk niet of hij in Frankrijk ook nog in de fokkerij zal worden ingezet, maar hij gaat zeker zijn dressuurcarrière voortzetten.”

Genieten

Een beetje jammer vindt Woudsma het wel dat de hengst, die ze samen met Aris van Manen in eigendom had, nu verkocht is. “Jean-Rene deed het heel goed met hem en we konden erg van Grappa genieten. Die twee hadden zo’n goede klik”, vertelt Woudsma.”Er was ook een FEI-paspoort voor hem geregeld zodat hij internationaal kon gaan starten, juist omdat het zo goed ging. Als hij alleen van ons was geweest hadden we hem waarschijnlijk nog niet verkocht, maar we zijn heel blij dat hij zo goed terecht komt.”

Pavo Cup en hengstencompetitie

Grappa werd in het voorjaar van 2015 met 76,5 punten goedgekeurd bij het KWPN. Zijn cijferlijst bestond uit een 8,5 voor de stap, 7 voor de draf, 8 voor de galop, 7 voor souplesse, houding en balans en een 8 voor de rijdbaarheid en bewerkbaarheid. Hij liep als vier- en vijfjarige in de Pavo Cup en Adelinde Cornelissen reed hem in de hengstencompetitie.

In januari 2018 kwam de zwartbruine hengst vanwege tijdgebrek van Adelinde bij Luijmes op stal te staan, die hem vervolgens op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch voor het eerst voorstelde. Eind van de zomer won het duo brons won op het Nederlands kampioenschap in de klasse ZZ-Licht en inmiddels waren de twee succesvol in de Lichte Tour. Het meest recente succes van Luijmes en Grappa was de tweede plaats in de Bonfix-competitie vorige maand, waar Luijmes naar eigen zeggen zijn beste proef ooit reed met de hengst.

Op facebook laat Luijmes weten dat hij Grappa gaat missen: “Heb van je genoten en vele mooie dingen meegemaakt, dat zal ik nooit vergeten!”

Bron: Horses.nl