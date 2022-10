KWPN-hengst Indigro naar dubbele zege op internationaal Grand Prix-debuut

De KWPN-goedgekeurde hengst Indigro (Negro x Jazz) heeft in het Britse Keysoe zijn internationale Grand Prix-debuut gewonnen. Met Andrew Gould liep de hengst naar 71,413% in de Grand Prix en naar 72,714% in de kür.

In februari dit jaar publiceerde Glock Horse Performance Center van Indigro onder het zadel van Edward Gal, maar drie maanden later dook de hengst met Gould in het zadel op een nationale wedstrijd in het Britse Hickstead op. Toen liep de hengst, inmiddels in eigendom van Tatiana en Max Skillman, met 72,50% naar de tweede plaats in zijn Intermédiaire II-debuut. In juli won het duo hun nationale debuut in de Grand Prix.

Bron: Horses.nl