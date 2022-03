KWPN-hengst Las Vegas verder onder Emmelie Scholtens

De KWPN-goedgekeurde hengst Las Vegas (Ferdeaux x Wynton) heeft een ruiterwissel ondergaan. De hengst, die tot dusver werd gereden door Franka Loos, vervolgt zijn carrière onder het zadel van Emmelie Scholtens.

“Hoe mooi is het dat mijn schoondochter en kersverse moeder Las Vegas gaat rijden”, aldus Nico Witte, die de hengst samen met Nol Gerritsen in eigendom heeft. Tot Scholtens weer ‘fit to compete’ is, wordt Las Vegas verder doorgetraind door Madeleine Witte.

Met Franka Loos won de hengst de finale van de KWPN Hengstenkeuring in de klassen L en M dressuur, werd op vijfjarige leeftijd Pavo Cup-kampioen en liep datzelfde jaar naar de vijfde plaats op het WK Jonge Dressuurpaarden.

Bron: KWPN/Horses.nl