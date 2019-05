KWPN verovert leiding WBSFH-ranking terug

Na jarenlang de nummer één van de WBSFH-ranking te zijn geweest, werd het KWPN vorige maand voorbijgestreefd door Zangersheide. Dat was echter maar van korte duur: het KWPN pronkt deze maand weer fier bovenaan de lijst. Dat is vooral te danken aan Dana Blue (Mr. Blue x Hemmingway), die onder Maikel van der Vleuten goede prestaties neerzette op de GCT-wedstrijden in Mexico City en Miami.

Zangersheide is terug op de tweede plaats in de ranking met 4450 punten wordt op gepaste afstand gevolgd door OS. Zangersheide heeft twee sterke ijzers in het vuur: Tobago Z (v. Tangelo van de Zuuthoeve) en Ladriano Z (v. Lawito) nemen de eerste en tweede plaats op de individuele ranking in.

Dressuur

In de WBSFH-ranking dressuur is de leiding nog altijd in handen van het KWPN. Met 13492 punten heeft het Nederlandse stamboek een kleine voorsprong op Hannover (12983) en Oldenburg (12064). Laatstgenoemde heeft de individuele kopleider in huis: Weihegold (v. Don Schufro). Het beste individuele KWPN-dressuurpaard is Verdades (v. Florett As), die op plaats twee te vinden is.

Eventing

Op de WBFSH-ranking eventing heeft het KWPN een plaats moeten toegeven en is nu te vinden op plaats drie. ISH (Irish Sport Horse Studbook) heeft met 643 punten de leiding in handen, Selle Français volgt op twee.

