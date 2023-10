KWPN’er Ivar vierde in inloopproef Derby Star von Morgen, Imposantos negende

Helen Langehanenberg en de Scolari-dochter Schöne Scarlett FRH hebben in Oldenburg de inloopproef van de halve finale van de Derby Stars von Morgen gewonnen. De tienjarige merrie scoorde 75,868%. Op de vierde plaats eindigde de KWPN-ruin Ivar (Desperado x OO Seven), die als jong paard door Amélie Kovac werd ontdekt in de stallen van Ad Valk. Negende werden Bart Veeze en de KWPN-goedgekeurde hengst Imposantos.

In de tijd dat Amélie Kovac haar toen vijfjarige Gio (Apache x Tango) aan Charlotte Dujardin verkocht, vond ze een nieuw talent in de door G. Hagens-Derksen gefokte Ivar. Deze kocht ze, net zoals Gio, bij Ad Valk. Kovac leidde de ruin op tot Grand Prix-niveau, maar verkocht hem in 2021 aan Terhi Stegars. De Finse Grand Prix-amazone kocht hem met het oog op de Olympische Spelen in Parijs, maar die plannen lijken van de baan. Sinds dit jaar wordt Ivar, inmiddels in het bezit van het Luxemburgse Domus EQUUS Niedner, gereden en uitgebracht door Charlotte-Maria Schürmann. In Oldenburg reed de Duitse de tienjarige ruin naar een score van 73,421%.

Imposantos

Bart Veeze stuurde Imposantos (Wynton x Krack C) in de inloopproef naar 71,605% en eindigde daarmee op de negende plaats. Drie van de vijf juryleden waardeerden de proef van Veeze en de tienjarige hengst met scores van boven de 73%, bij de andere twee juryleden bleef de score onder de 70% steken (68,158% en 69,737%).

Uitslag.

Bron: Horses.nl