Kyra Klinkers wint Inter II en PSG met eigengefokte halfbroers: ‘Met deze twee kan ik weer vooruit’

Ellen Liem
Kyra Klinkers wint Inter II en PSG met eigengefokte halfbroers: ‘Met deze twee kan ik weer vooruit’ featured image
Kyra Klinkers met Neal K. Foto: By Lot Photography / Lotta Timmers
Door Ellen Liem

Kyra Klinkers had twee eigengefokte paarden meegenomen naar de K&U wedstrijd in Schijndel en was met beide uiterst succesvol. Met Leroy K (De Niro x UB 40) won ze de Intermédiaire II met 67,255% en het Lichte Tour-debuut met Neal K (Guardian S x UB 40) was goed voor 69,657% en daarmee de winnende score in de Prix St. Georges.

