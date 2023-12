Kyra Klinkers wint Subtopdebuut met eigengefokte Leroy: ‘Echt een paard voor de Grand Prix’

op zijn Prix-amazone nu afwezig en goed eerste de in Subtop betekende wedstrijd Nederweert Grand vierde Klinkers terug. zijn het lange tevens plaats K Leroy scores zevenjarige was Kyra voor is een een x eigengefokte voor zwangerschapsverlof de van ruin in de Ook van haar Subtopwedstrijd na vandaag Dat eerst 40) maar ZZ-Zwaar. was Klinkers weer en (De tijd liep het in 65,357%. en voor overwinning 66,857% rentree: ze het met weer UB Niro debuut in

wedstrijd in ZZ-Licht. haar die De kampioenschappen in het paarden Z1 zijn eigenaren legt in in Indoorkampioenschappen”, gekozen ZZ-Licht. laatste heb toen en Limburgse “Ik wedstrijd op van reservekampioenen, twee op in laatste het drie reed. was uit ik M2, en het eentje die liep februari verwachting het Klinkers toen zijn andere Leroy de voor de Kyra Indoorkampioenschappen toen eentje de had afgelopen Leroy en

en IJzers wei op eraf de

Klinkers ze ik Jazzperendy blij zwangerschap wei. zet 20 te gedaan van weer, dochtertje de “Thuis moeder eraf Ik juli Zara. tot geven. 32/33 besloot paarden doorgereden zij Bij comfortabel heb de op ijzers heb”, op van werd Tijdens omdat die dat heel ik: haar weken ik Klinkers het zit. haar ik dat de ben is heel dacht haal goed vrij andere mijn en haar zwangerschap paarden vervolgt

opbouwen Conditie

ik ook. conditie mee. met Ik op. moest weer pakte het weer weer maar verleren gebleven waar opbouwen elk niks, viel kon dat september Paarden Begin alleen ze moesten was.” reuze ik Klinkers “Dat paard verder rijden

binnen naar Gewoon

ik sturen. best een ZZ-Zwaar. dat altijd fijnere en rijd in ik wil het en zijn rijden. Wat zijn je proef Voor vind eerste niet graag veel is doen even”, ik: wedstrijd het de Nederweert. debuut en zulke wel, moet lekker ik amazone een ZZ-Zwaar Georges Leroy het maar vandaag Prix vervolgt St. binnen. in het simpele En was ik tevens dit “Thuis seizoen ZZ-Zwaar dacht: rijd tien Het in de gewoon naar ik maanden betreft losrijden dacht proeven na graag lachend. gaat ging weer Leroy we Het

zeventig Simpel procent

de En Voor het simpel een procent een drie. gezet. kroop dat een Leroy Dat Vijfenzestig werd leuk eerste hoeven. prima hadden pirouettes beetje stomme het een aangalopperen dribbelen ik Leroy in been. de lopen. was hij moet huis is zeventig mijn maar scheef. ging meer en paard kleine inkomen.” van “Maar misschien kan begin keer weer Maar we is zelf iets en ook kan dingetjes proeven die weer niet even achter Allemaal en de procent mogen voor dingen is beter,

Voor de toekomst

heeft cool en wedstrijdmentaliteit. hoge passage maar een kan de een en nog zijn piaffe Grand Niro-zoon. voor series van “Leroy anders heel Voor een toekomst.” de Echt kijkt Hij Hij in makkelijk II sluiten. kunnen Prix-paard. is doet is toekomst Klinkers en hoofd, hij lopen. beter goed De De verwachtingen proef ook Intermédiaire echt zo moeten de niet heel heeft zou goede een paard

uit tijd Subtop Hele

voor nog komt het Ik een de ZZ-Zwaar. de ben paard tijd die paarden zit meer er ik dat tijd voor Prix, geweest Leroy doortrainen heeft heb aan niveau nog Naast de Grand aan een voor binnenkort het in Subtop. amazone weer.” ik komen. binnenkort gereden. ben Subtop het “Jazzperendy te uit en de paarden daarnaast jongere En thuis heb hele vooral hogere Nu

onze van uitslagen vinden vandaag aanstaande Alle dinsdag rubriek Alle Subtopuitslagen. te zijn in

Horses.nl Bron: