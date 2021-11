Laatste regiofinales Harry’s Horse Zitcompetitie zijn verreden

De laatste twee regiofinales van de Harry’s Horse Zitcompetitie zijn afgelopen weekend verreden bij Hippisch Centrum De Delft en Hippisch Centrum Bodegraven. De gekwalificeerde deelnemers trainen nog door voor de kwartfinales over drie weken.

Er werd in vier verschillende categorieën door de manegeruiters gestreden om de punten en het podium. De tien beste ruiters per categorie hebben een kwalificatie voor de kwartfinales van de Harry’s Horse Zitcompetitie op 21 november te pakken. De jury kon veel punten kwijt aan de deelnemers die allen op een aangewezen manegepaard hun beste houding en zit moesten laten zien. De winnaars komen nogmaals in actie tijdens de kwartfinales op 21 november bij Manege Zwolle en Manege Thielen in Tilburg om zo een ticket voor de halve finale in Ermelo te kunnen bemachtigen. Want uiteindelijk kan er maar één ruiter in iedere categorie uitgeroepen worden tot ‘Best Zittend Manegeruiter van 2021.’

Bestzittend Ruitersportcentrum

Naast de individuele prestaties waren er tijdens de regiofinales in Assendelft en Bodegraven ook weer twee titels voor Bestzittend Ruitersportcentrum te verdelen. Het Ruitersportcentrum wat met al zijn ruiters in totaal de meeste punten wist te verzamelen, kreeg deze titel toegekend. In Bodegraven eindigde RSC De Schimmelkroft overtuigend bovenaan met een puntenaantal van 947. In Assendelft was deze titel voor Manege Oostmoer met een mooie totaalscore van ruim 960 punten.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl/FNRS/KNHS