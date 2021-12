Langehanenberg en volle zus Sezuan winnen inloopproef finale Burg-Pokal, Imposantos 10e

Straight Horse Ascenzione (Blue Hors Zack x Don Schufro), de volle zus van Sezuan, heeft onder Helen Langehanenberg de inloopproef van de Nürnberger Burg-Pokal-finale in Kronberg gewonnen. De achtjarige merrie kwam 76,975% in de Prix St. Georges-proef. Bart Veeze en de KWPN-hengst Imposantos (v. Wynton) scoorden 71,17% en werden daarmee tiende.

Straight Horse Ascenzione loopt zich niet voor de eerste keer in de kijker. De merrie werd in 2019 nog vijfde in de finale van het Wereldkampioenschap voor zesjarige dressuurpaarden en het jaar daarvoor was ze bij de vijfjarigen achtste. De winst in prestigieuze Nürnberger Burg-Pokal, een wedstrijdserie voor de beste 7 tot en met 9-jarige Lichte Tour-paarden in Duitsland, ligt daarmee morgen binnen handbereik.

Drie combinaties over de 75%

Al zijn er ook drie combinaties die het Langehanenberg en Ascenzione moeilijk kunnen maken morgen in de finale. Frederic Wandres, die gisteravond na het behalen van een derde plaats in de Wereldbekerkür in Londen direct op het vliegtuig stapte, kwam met Quizmaster (v. Quasar de Charry) dicht in de buurt met 75,487% (en Elke Ebert, de juryvoorzitter bij C, had Quizmaster zelfs boven de volle zus van Sezuan).

Helen Langehanenberg ging met een tweede paard ook over de 75: met Schöne Scarlett (v. Scolari) kwam de Duitse topamazone uit op 75,39%. Over de 75% ging ook Charlott-Maria Schürmann met Absinth (v. Tailormade Attention).

Imposantos tiende

Dat een Nederlandse combinatie de finale van de Nürnberger Burg-Pokal haalt is op zichzelf al een hele prestatie. Dat lukte Bart Veeze met de KWPN-hengst Imposantos deze zomer door een kwalificatie in Bettenrode te winnen. Een topklassering lijkt er in die finale niet helemaal in te zitten. In de inloopproef werd de combinatie tiende met 71,17%

