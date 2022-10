Langehanenberg en Zoom maken winnend rentree

De Westfaalse reservekampioen Zoom (Zack x Don Schufro) heeft vorige week zijn rentree tussen de witte hekjes gemaakt. De populaire hengst liep met Helen Langehanenberg in het zadel naar 71,905% in de proef op Lichte Tour-niveau. De hengst van Landgestüt Warendorf werd de afgelopen acht maanden thuis gehouden in verband met zijn dekverplichtingen.

“Hij liep zo gemakkelijk door de S3 in Ankum, en dat is precies waar ik op hoopte. Dit is een goede basis, want we zijn thuis al rustig bezig met het Grand Prix-werk en ik kan al verklappen dat het heel, heel goed is. Maar ik wil niets overhaasten en hij mag zich in alle rust verder ontwikkelen. Ondertussen doen we op deze manier wedstrijdervaring op. Ik ben blij dat hij niet alleen maar aan merries denkt, maar ook heel graag zijn werk doet”, aldus Langehanenberg op Social Media.

Bron: Instagram