Langehanenberg met papierloze Bryan naar dik 75% in Inter II

Helen Langehanenberg heeft weer een aantal nieuwe Grand Prix-paarden klaarstaan. De dertienjarige Bryan liep afgelopen weekend op de nationale wedstrijd in Ankum naar dik 75% in de Intermédiaire II. Opvallend detail: van de bruine ruin van Westphalian Stables is geen afstamming bekend. Verder stuurde Langehanenberg de achtjarige Vayron (v. Vitalis) naar 73,333% in de jonge paarden-Grand Prix en de eveneens achtjarige Frank Sinatra (v. Fidertanz) naar 71,23% in diezelfde rubriek. De Grand Prix was prooi voor Isabell Werth: 74,867% kwam onder het protocol van DSP Quantaz (v. Quaterback) te staan, tweede werd Werth met Fiero (v. Fürst Heinrich, 74,567%).

De in de winter georganiseerde Ankumer Dressur Club-wedstrijden zijn altijd goed voor interessante combinaties. Er waren niet alleen ‘onbekende’ paarden van Helen Langehanenberg en Isabell Werth, maar ook een aantal bekende paarden.

For Romance I

Zo maakte For Romance I (Fürst Romancier x Sir Donnerhall I) met Therese Nilshagen dit weekend zijn debuut in de Zware Tour. De populaire hengst zal dit jaar meer worden uitgebracht in de sport en zijn eerste Grand Prix-start staat komend seizoen op de planning. Nu was er een zesde plaats met 71,316% voor de hengst in de Intermédiaire II. Sönke Rothenberger haalde ook een nieuwe ster van stal. De in 2017 door de Rothenbergers aangeschafte Santiano R (v. San Amour) liep zijn tweede wedstrijd met Sönke Rothenberger. Dat resulteerde in een derde plaats in de Intermédiaire II met 73,158%.

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl