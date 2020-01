Lara van Nek aan kop bij junioren: ‘Het was een hele stap’

De overwinning in de tweede competitiewedstrijd van de KNHS-Anemone Horse Trucks Greenpoint Cup voor junioren vandaag in Tolbert ging naar Lara van Nek. Zij reed Fariska (Vivaldi x Nourejev), waarmee ze eerder talloze successen behaalde bij de Children, naar 68,182%. Van Nek bracht ook Amazing Comeback (Negro x Krack C) aan de start. Met deze merrie kwam de score uit op 66,919% en de vierde plek.

“Fariska ging eigenlijk heel fijn. Ze was fijn voor het been en actief. Alleen de stap was niet zo goed”, vertelt Lara van Nek over haar proef. Eerder behaalde het duo al een B-kaderscore van 69% maar nu bleven ze daar met 68,182% net onder.

Vijf meter te laat

In de proef met Amazing Comeback, die eerder al een A-kaderscore van boven de 71% liep, liet Van Nek vandaag kostbare punten liggen in het galopgedeelte. “Ze was in draf héél fijn, alleen het aangalopperen was niet zo goed. Dat was vijf meter te laat. Daarna was ze in het hele galopgedeelte niet echt voor het been en ze lette niet goed op. We hadden geen grote fouten maar het was heel jammer.”

Overstap van Children naar Junioren

Van Nek reed tot en met vorig jaar reed zeer succesvol bij de Children en was er ook op de EK’s van 2017, 2018 en 2019 bij. Na drie zilveren medailles op het EK van 2019 in Fontainebleau volgde de overstap naar de junioren. “Van de children naar de junioren is wel een hele stap, maar het gaat tot nu toe best wel goed”, zegt ze lachend.

Laatste ponyseizoen

Daarnaast rijdt de amazone ook nog bij de pony’s. Met Brouwershaven Nairobi (v. Woldhoeve’s Silco) en Baumann’s Despino (v. FS Don’t Worry) maakt ze deel uit van het A-kader. “Ik focus me eigenlijk op de pony’s en de junioren en die combinatie is goed te doen”. Hoewel de 14-jarige Van Nek wat betreft leeftijd ook volgend jaar nog bij de pony’s kan rijden, heeft ze besloten dat dit haar laatste seizoen wordt. “Daarna ga ik verder met de paarden want ik wordt inmiddels wel een beetje groot voor de pony’s.”

Pem Verbeek tweede

Pem Verbeek, lid van het zilveren EK-team van vorig jaar in Italië, eindigde als tweede. Haar proef met Fernando Torres (v. Florencio I) leverde 67,828% op. Micky Schelstraete en Grand-Charmeur (v. Apache) werden derde met 67,727%, Lara van Nek en Amazing Comeback dus vierde en Fleur Prinsen en Fame (v. San Amour) maakten met 66,515% de top vijf compleet.

Podium KNHS-Anemone Horse Trucks Greenpoint Cup junioren Tolbert. Foto: L&R Horse Events

Veerle van Hof op eenzame hoogte

In de individuele proef voor Children stond Veerle van Hof op eenzame hoogte. Zij reed Don Diablo (v. Westpoint) naar 70,661% en bleef daarmee bijna acht procent voor op de concurrentie.

Veerle van Hof met Don Diablo. Foto: NHPhoto.nl

Bron: Horses.nl