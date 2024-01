Lara van Nek: ‘Het is gewoon een snoepwinkel waar je uit kan kiezen’

Afgelopen zondag werd de derde competitiewedstrijd van de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup georganiseerd in Tolbert. Bij de young riders kwam Lara van Nek nmet Jatilinda (v. All at Once) als winnares uit de bus. Beste junioren-combinatie waren Esmee Boers met Kiki G (v. Vivaldi) en Britt Kikkert-van der Linde kreeg twee hoofdprijzen uitgereikt: bij de pony’s met Nur für Dich Texel (v. Nagano) en bij de children met Jerenzo Texel (v. Enzo Ferrari).

Young rider Lara van Nek had drie paarden meegenomen naar Tolbert en behaalde haar beste resultaat met Jatilinda, waarmee ze afgelopen november op de competitiewedstrijd van de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup in Utrecht debuteerde op dit niveau. Nu won het duo met de fraaie score van 70%. “Jatilinda is best nieuw op dit niveau en gaat steeds beter. Vergeleken met de vorige wedstrijden ontwikkelt ze zich goed. Jatilinda had moeite met de series, dan ging ze een beetje haar eigen repertoire doen. Nu gaat het steeds beter”, vertelt Lara van Nek enthousiast.

Jamsession Taong en Jappeloup

Naast haar overwinning met Jatilinda reed Lara van Nek Jamsession Taonga (v. Jazz) met 68,676% naar de vierde prijs en het debuut op dit niveau met Jappeloup (v. All at Once) was goed voor 66,225%. “Over Jamsession ben ik ook heel tevreden. Het was een fijne proef zonder fouten maar misschien zou het nog wat vanzelfsprekender kunnen. Het ging in ieder geval veel beter dan de internationale wedstrijd vorige maand in Kronenberg. Met Jappeloup is het nog een beetje aftasten. Hij kan het nog spannend vinden in de baan maar ging een stuk beter dan de vorige keer in het ZZ-Licht.”

Snoepwinkel

Bijzonder detail is dat alle drie de paarden van Lara gefokt zijn door haar moeder Willeke Bos. “Dat is wel grappig ja. M’n moeder vindt het zelf ook heel leuk dat drie van haar fokproducten in de baan lopen. Het is zeker een luxe dat mijn moeder zulke paarden zelf fokt. Het is gewoon een snoepwinkel waar je uit kan kiezen”, vervolgt de achttienjarige amazone lachend. “Met alle paarden wil ik zoveel mogelijk ervaring opdoen en hopelijk gaat het steeds beter.”

Schelstraete voor Kole

In de grote groep young riders werd Micky Schelstraete tweede. Haar proef met Donovan (v. De Niro) werd beloond met 69,608%. Tessa Kole en Hexagon’s La Caprinomana (v. Capri Sonne Jr.) maakten met 68,873% de top drie compleet.

Boers over de 70%

Bij de junioren wist Esmee Boers de 70%-grens te passeren. Met Kiki G reed de amazone met 70,202% naar de eerste prijs. Anique Frans noteerde met Jack Sparrow (v. Everdale) de tweede score van 69,747%. Sophie van Norel en Gotcha-Utopia (v. Ziësto) volgden met 68,889% als derde.

Dubbele zege voor Kikkert-van der Linde

Britt Kikkert-van der Linde was met drie paarden en een pony afgereisd naar Tolbert en was met alle vier succesvol. Bij de children bezette ze maar liefst de volledige top drie. Haar debuut in deze klasse met de goedgekeurde hengst Jerenzo Texel, die door haar moeder Eva van der Linde tot en met de Zware Tour werd uitgebracht, was goed voor de topscore van 78,475%. Met Dark Knight Texel (v. Wynton) bezette ze met 78,350% de tweede plaats en met Mid Knight Texel (v. Wynton) reed de dertienjarige amazone met 74,700% naar de derde plaats.

Pony’s

Bij de pony’s mocht Britt Kikkert-van der Linde haar tweede hoofdprijs van de dag ophalen. In deze rubriek reed ze met Nur für Dich Texel (v. Nagano) naar 65,048%. Sophie van Norel was naast haar derde prijs bij de junioren ook succesvol bij de pony’s. Hier reed ze Speycksbosch Dickens (v. Heitrak’s Marvin) met 65,000% naar de tweede plek, gevolgd door Robin Dicker met Hulst Isadora (v. Coelenhage’s Purioso) met 64,810%.

Uitslagen.

Bron: Persbericht