Larissa Pauluis Belgisch Kampioen, Wim Verwimp op 2 en Justin Verboomen op 3

Met de winst in de Grand Prix (72,522%) en de kür (76,275%) is Larissa Pauluis met de door José van Eijkelenburg gefokte Flambeau (v. Ampère) Belgisch Kampioen 2025 geworden. Wim Verwimp, de drijvende kracht achter de organisatie van de Belgische dressuurkampioenschappen (Belgium Dressage Events), mocht de zilveren medaille in ontvangst nemen met Jedai de Massa (v. Don Juan de Hus) met 70,652% in de Grand Prix en 74,15% in de kür. Justin Verboomen reed zijn nieuwe (tijdelijke) troef Djembé de Hus (v. Damon Hill) direct naar het brons met 70,217% in de Grand Prix en 73,375% in de kür.

Vierde én vijfde werd Jeroen Devroe. De vierde plaats ging naar de nummer 2 van de Grand Prix (70,87%): Lestor (v. Ghandi). In de kür kwam hij onder Devroe met 71,795% op de vijfde plaats uit. Met zijn andere paard Jackpot (v. Everdale) was er voor Devroe een 5e plaats in de Grand Prix (69,326%) en een achtste plaats in de kür (70,848%).

Tommie Visser klom van de zevende plaats in de Grand Prix (67,435%) op naar de vierde plaats in de kür (71,8%) met Kristal Fan T Begijnhoeve. Hij werd overall zesde.

Uitslag kür

Bron: Horses.nl