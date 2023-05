Larissa Pauluis grijpt derde Belgische titel op rij

Larissa Pauluis is voor het derde jaar op rij Belgisch kampioen geworden. Met de Ampère-zoon Flambeau werd ze in de afsluitende kür op muziek tweede achter Charlotte Delfaque met Botticelli (v. Vivaldi), maar dankzij haar voorsprong na de Grand Prix en de Spécial ging ze er met de titel vandoor. Haar overwinning leverde Pauluis een startplaats voor het prestigieuze CHIO Aken op.

Pauluis werd in 2021 nationaal kampioen met de nu dertienjarige Flambeau en in 2022 met First-Step Valentin (v. Vitalis). De amazone reed First-Step Valentin ook in de eerste twee onderdelen en werd met hem vijfde in de Grand Prix en tweede in de Spécial. Met Flambeau won ze beide proeven en koos de door Merkx van Eijkelenburg gefokte ruin op basis daarvan voor de kür.

Delfaque voorbij Pauluis

In de kür kreeg Pauluis meerdere achten en 8,5-en voor de piaffe- en passagetour en zelfs een negen voor de wissels om de twee. Voor de wissels om de pas en de uitgestrekte galop werden onvoldoendes genoteerd. Haar totaal kwam daarmee uit op 77,855%. Daarmee kwam ze net niet over de 78,060% van Delfaque en Botticelli. De zeventienjarige KWPN-ruin liep een foutloze kür en scoorde vooral met de galoponderdelen en de piaffe- en passagetour.

Kampioenschap

In de strijd om het kampioenschap kwam Pauluis tot een totaal van 225,173%. Delfaque scoorde 219,543% en kreeg de zilveren medaille omgehangen, Laurence Roos won het brons. De titel in de Lichte Tour werd gewonnen door Eline Borrey de Coninck en Haressel (v. Uphill). De amazone is de vriendin van Thomas Eyckmans, de drijvende kracht achter het nationale kampioenschap. De huldiging maakte veel emoties los.

Bron: Persbericht/Horses.nl