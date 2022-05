Larissa Pauluis prolongeert Belgische titel

Larissa Pauluis is voor het tweede jaar op rij Belgisch kampioene geworden. Vorig jaar greep ze de titel met Flambeau (Ampère x Zeoliet), maar afgelopen weekend mocht ze de hoofdprijs met de pas tienjarige First-Step Valentin (Vitalis x Fidermark) in ontvangst nemen. Het zilver viel ten deel aan Amandine Prevost en Quaterdance (Quaterback x Expo'se).

Het Belgisch kampioenschap wordt in tegenstelling tot het NK Dressuur (waar alleen de Grand Prix en de kür worden gereden) over drie onderdelen verreden. In zowel de Grand Prix, de Spécial als de afsluitende kür zette Pauluis met First-Step Valentin de hoogste score neer. Dat bracht haar op een totaal van 222,446%, waarmee ze ruim zeven procent voorsprong nam op Prevost.

Zilver voor Prevost, brons naar Defalque

De in Duitsland goedgekeurde Quaterdance heeft nog weinig kilometers op Grand Prix-niveau gemaakt, maar maakte in Lier wel veel indruk. In de Grand Prix werd hij zesde (69,739%), in de Spécial derde (71,213%) en in de kür tweede (74,090%). Met een totaal van 215,042% kaapte hij het zilver voor de neus van Charlotte Defalque en Botticelli (Vivaldi x Koss) weg.

Uitslag.