Larissa van Craaikamp hoopt op NK LT voor zwangerschapsverlof

Op de eerste dag van de subtopwedstrijd bij Vario Hippique in Velsen-Zuid noteerde Larissa van Craaikamp zaterdag de hoogste dagscore. Met Elvira-Oase (v. Sir Oldenburg) reed ze 69,93% bij elkaar in de Prix St. Georges.

“Ik had hem de laatste tijd echt goed voor elkaar, dus ik wilde graag even doorstarten met hem. We hebben er nu een schepje bovenop gedaan en hij liep echt heel goed”, vertelt Van Craaikamp enthousiast.

“Ik wist altijd wel dat het er in zat, maar om de een of andere reden kwam het er steeds niet uit. Nu lukt het wel en dat is super gaaf!”

Zwanger

De amazone heeft de laatste tijd de positieve flow te pakken in de Lichte Tour, maar binnenkort last ze tijdelijk een stop in, aangezien ze zwanger is.

“Dat is natuurlijk heel jammer, maar het is voor het goede doel”, lacht ze.

“Zolang ik me goed voel blijf ik wel rijden. Dit is een heel safe paard en de paarden die ik thuis rij ook. Verder zoek ik geen gekke dingen op. Ik heb nu in principe de scores voor het NK binnen. Ik hoop dat ik daar nog mag starten over twee weken. Dat zou een hele mooie afsluiter zijn voor mijn zwangerschapsverlof.”

Eva van der Linde werd met Fair Trade Texel (v. Krack C) tweede in de Prix St. Georges met 64,63%.

In de Intermédiaire I was de zege voor Danielle Keur en Dettori (v. Wynton) met 63,60%.

Monique Hulsbosch-Pisart won de gecombineerde Zware Tour. Haar Grand Prix-proef met Winston (v. Rousseau) was goed voor 67,07%.

Smits en Hoogduin

In het ZZ-Zwaar was de overwinning in de eerste proef voor Tanja Bunschoten, die met Hadorijke (v. Desiderius) 66,57% noteerde. Wijnanda van Brenk pakte het oranje lint in de tweede proef. Met Featherhands SQBS (v. Apache) behaalde ze 65,79%.

Laila Smits werd twee keer tweede in het ZZ-Zwaar. Met Havana (v. Stedinger) noteerde ze 62,36% en 64,5%. Nicole Hoogduin debuteerde met Vario Hipique’s Sir John (v. Sir Donnerhall) en werd twee keer derde, met 60,5% en 64,36%.

Bron: Horses.nl