Laura Quint wint PSG: ‘Dit was een goed oefenrondje’

Na de zilveren teammedaille op het Europees kampioenschap in Fontainebleau en even later brons op NK sloot Laura Quint afgelopen zomer haar tijdperk bij de young riders af. Daarna reed Quint met Edison een keer de Intermédiaire I en om weer in het wedstrijdritme te komen nam ze haar Johnson-zoon vandaag mee naar de Subtopwedstrijd in Nijkerk. Daar won het duo met 67,279% de Prix St. Georges.

“Om weer een keer van huis te gaan hebben we nu nog een keer de Prix gereden”, vertelt Laura Quint die in de training werkt richting de overstap naar de Grand Prix U25. “Edison liep heel fijn maar ik had wel het idee dat we er weer een beetje moesten inkomen. Het was een behoorlijke tijd geleden dat we deze proef hebben gereden.”

Afstemmingsdingetjes

Door het gebrek aan wedstrijdritme slopen er een aantal slordigdheidjes in de proef. “We hadden een mooie draftour maar in de stap waren de keertwendingen een beetje kiele kiele. En het oppakken na de uitgestrekte stap was niet mooi. Eén pirouette was iets minder maar voor de andere scoorden we een 8,5. Het waren geen grote fouten maar een beetje afstemmingsdingetjes die de score drukte. Maar ik ben heel trots op hem en dit was een goed oefenrondje hoewel ik weet dat het geheel veel beter moet en kan.”

Overstap Zware Tour

Quint kijkt er naar uit om binnenkort de overstap naar de Zware Tour te maken. “We zijn thuis hard aan het oefenen en eigenlijk kan ik niet wachten. Liever vandaag dan morgen”, zegt ze lachend. “Edison pakt het Grand Prix-werk heel goed op en laat super goede dingen zien. Voor ons beide is dit werk nieuw en ik wil er wel de tijd voor nemen dus werken we rustig door. Ik denk dat het straks heel goed kan gaan worden in de ring en als de tijd klaar is maken we de overstap. Later deze maand rijden we een oefenwedstrijd in de Inter A en ik ben héél benieuwd hoe dat gaat. Daarna kijken we dan weer verder.”

Dijks volgt

Ook Myrthe Dijks noteerde een score boven de 65 procent. Haar proef met Ace (v. Rubels) was goed voor 65,588% en de tweede plek. Joyce van Schaick en Glendale (v. Ampère) werden derde met 64,853%. Jeugdamazone Jade Oord maakte met Chireine (v. Painted Black) haar debuut in de Prix St. Geoges en reed de vierde score van 62,941% bij elkaar.

Inter I voor Feberwee

Suzanne Feberwee mocht in de Intermédiaire I het oranje lint ophalen. Beide juryleden zagen in haar proef met Arriant (v. Jazz) de winnende rit alleen waren ze het met ruim zes procent verschil ( 68,824% en 62,647%) niet eens over de punten. De gemiddelde score van 65,735% was ruim voldoende om Myrthe Dijks voor te blijven. Met Ace (v. Rubels) kwam de score uit op 62,794% en daarmee mocht Dijks haar tweede rode lint van de dag in ontvangst nemen. Brem Beers en Ultimate (v. Olivi) werden derde met 62,279%.

Children: Van Dulst aan kop

In de kleine rubriek Children (L/M-niveau) gingen Anniek van Dulst en Senna Evers de strijd met elkaar aan. Die eindigde in het voordeel van Van Dulst. Haar proef met Arielle (v. Kosmo van Orchid’s) was goed voor 67,855%. Evers en meervoudig Europees kampioen Happy Feet (v. Tuschinski) – toen nog onder Sanne Buijs – volgden met 66,923%.

Uitslag

Bron: Horses.nl