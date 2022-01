Laura Tomlinson maakt rentree: ‘Ik denk dat ik nu maar moet stoppen’

Afgelopen weekend maakte Laura Tomlinson, die op maandag 8 november vorig jaar voor de vierde keer moeder werd, haar rentree tussen de witte hekjes. Met Fallatijn (Vivaldi x Cabochon) kwam ze tot een score van 83,8% in de Grand Prix. "Dankzij een erg enthousiast jurylid in Hartpury, is mijn eerste keer in mijn lange jas sinds mijn vierde kind - een last minute beslissing - beloond met 83,8%. Ik denk dat ik nu maar moet stoppen voor dit seizoen", grapt de amazone.

De door Fokkerij van Kairos gefokte Fallatijn kwam op driejarige leeftijd in handen van Theo Hanzon. Hanzon leidde de AES-goedgekeurde hengst op en won in 2015 het Subli-kampioenschap voor vijfjarigen. Een jaar later werd hij aan Laura Tomlinson verkocht.

Vijf internationale starts

Vorig jaar maakte de Britse op CDI3* Opglabbeek haar internationale Grand Prix-debuut (69,826% in de GP en 62,915% in de GPS) met Finn, zoals de hengst thuis genoemd wordt. Op het Britse CDI3* Wellington reed Tomlinson nogmaals de GP en de GPS, later in het jaar reed ze in Herzlake, Deauville en Donaueschingen alleen de GP. Finn kampte destijds nog met de nodige spanning, met name in de piaffe. Het (internationaal) persoonlijk record staat op 71,957%.

