Laura Tomlinson stuurt Bordeaux-dochter naar bijna 80% in Grand Prix

Op een nationale Grand Prix in Groot-Brittannië stuurde Laura Tomlinson de merrie Rose of Bavaria (Bordeaux x Florestan I) afgelopen weekend naar een score van 79,8%. Daarmee verbeterde ze ruimschoots de score van 70,891% die ze bij haar internationale debuut in Oldenburg neerzette. De Britse lijkt daarmee, in het jaar van de Olympische Spelen, weer kans te maken op een teamplaats.