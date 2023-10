Laura Zwart terug na zware val: ‘Mensen die mij in witte rijbroek zagen, konden het niet geloven’

Drie maanden geleden raakte Laura Zwart ernstig gewond bij een val van een paard waarbij ze een groot aantal breuken opliep. Al na zeven weken zat de amazone weer te paard en inmiddels heeft ze ook haar wedstrijdrentree gemaakt. Nu mag Zwart op Indoor Friesland rijden: dat had drie maanden geleden niemand voor mogelijk gehouden.

“Drie maanden geleden heb ik een zogezegd stom, lullig ongeval gehad. Ik wilde opstappen in het gangpad zoals ik altijd doe, maar bleef met mijn voet in de staart van het betreffende paard hangen. Het paard begon te bokken en ik parkeerde hem tegen een boxwand aan en probeerde mijn voet los te krijgen, maar daardoor bokte het paard nog harder”, vertelt Laura Zwart. “Verder heb ik niets meegekregen. Ik ben gevallen en gelukkig was mijn stagiaire in de buurt. Ze schrok zich rot, ik zei niets en bewoog niet. Mijn vriend was ook snel bij me en met de ambulance werd ik naar het ziekenhuis gebracht.”

Heel heftig en zwaar

“Na een paar uur onderzoeken bleek dat ik dertien ribben, mijn sleutelbeen, een schouderblad en vijf wervels gebroken had. Ook had ik een klaplong en een flinke kneuzing. En dat vlak voor de kampioenschappen bedacht ik als echte sportvrouw als eerste. Drie dagen heb ik op de IC gelegen en daarna mocht ik naar een gewone afdeling. Na een week mocht ik vervolgens naar huis waar ik al snel op de hometrainer zat om ieder geval mijn conditie op peil te houden. Met behulp van die hometrainer en een goede fysiotherapeut zat ik na zeven weken op een paard. Met de nadruk op zitten. Mijn vriend reed een paard en daarna zat ik er even op. Daarna ging ik naar een paardensimulator en zo kwam ik toch vrij vlot weer terug. Ik vertel dit nu kort, maar het was heel heftig en heel zwaar. Ik heb veel meegemaakt, maar dit was wel het allerheftigste.”

Zeven paarden op een dag

Inmiddels is de amazone weer volledig aan het werk. “Donderdag heb ik bijvoorbeeld zeven paarden gereden. Iedereen vraagt zich af hoe dit mogelijk is, maar het is echt waar. Er staat nog wel een ziekenhuisbed in huis waar ik soms een uurtje op rust, maar daarna ben ik er meteen weer.”

Team Challenge

“En dus ben ik net als vorig jaar op Indoor Friesland weer van de partij. In de Team Challenge. Dat is een idee van Linda de Jong die tevens sponsor is. Het team bestaat uit Yvonne Schnieder en Aleida Elzinga die voor haar rijden en ik. Ik ben weer een vriendin van Yvonne. Onder het motto van eens een team altijd een team, komen we tot mijn grote vreugde dit jaar weer aan de start. Ik zal Z2 rijden, Aleida ZZ-Licht en Yvonne op een paard dat ik in training heb ZZ-Zwaar.”

Rentree met PR

“Onlangs heb ik mijn rentree gemaakt. Ik wilde voor Indoor Friesland toch een keer weer de ring in. Dat was heel bijzonder. Mensen die mij in een witte rijbroek zagen, konden het niet geloven. Echter het was waar en ik reed twee goede proeven met scores dik boven de 70 procent. De eerste nog wat twijfelachtig, maar de tweede zelfs met een PR van 75 procent.”

Dankbaar voor kans

“Vorig jaar was een geweldige ervaring. Alleen al om op Indoor Friesland te mogen rijden is super mooi, maar als team is het nog leuker. Alles samen doen en strijden voor één resultaat, zulke rubrieken zouden vaker uitgeschreven moeten worden. Ik ben heel dankbaar dat ik weer mee mag doen, zeker na alles wat gebeurd is. Ik wil heel graag Linda de Jong bedanken voor opnieuw deze kans.”

Bron: Indoor Friesland