Lauranne Lammens wint eerste onderdeel U25 op Belgisch Kampioenschap

Gisteren was Lauranne Lammens met de 17-jarige BWP'er Hilcara van het Vijverbos (v. Don Renoir) de beste in het eerste onderdeel van het U25-Belgisch Kampioenschap in Lier. Haar proef werd beoordeeld met een score van 70,441%. ''Ik had dit absoluut niet verwacht, ik ben heel blij met Hilli. Ik hoopte positieve proeven neer te zetten, maar ik weet dat de andere ook heel sterk zijn. Dus ik ben hier echt heel blij mee.''

Lammens rijdt voor het vierde jaar in de U25 en ze vormt al twaalf jaar een combinatie met Hilcara van het Vijverbos. ”Ik ben 24 en Hilcara is al de helft van mijn leven in mijn leven, ik ben heel trots op haar.”

Zeventien jaar en nog topfit

De zeventienjarige Hilcara heeft met Lauranne alle klasse doorlopen. ”Ik hoopte toen ik met haar begon op de Junioren, en nu rijden we alweer vier jaar U25. Ze heeft onze verwachtingen echt overtroffen. Ze is topfit en verrast ons nog steeds.” Qua voorbereiding heeft Lauranne rustig aan gedaan. ”We proberen haar niet onnodig te belasten, zodat ze er zelf plezier in houdt maar wel met een bepaalde regelmaat.”

‘Happy horse, happy rider’

De Belgische amazone heeft voor de komende dagen ook een plan. ”We proberen onze eigen proeven te rijden en deze foutloos door te komen. Happy horse, happy rider. En natuurlijk wil ik de fokker Guido Vanhumbeeck en mijn trainer Philippe Jorissen trots maken. Zij komen supporteren en zonder hun was het ook niet gelukt.”

Top drie

Sophie Jamar eindigde met de elfjarige Oldenburger De Maisiere (v. Blue Hors Don Romantic) vlak achter Lammens op de tweede plaats. De proef van het paar werd beoordeeld met 69,529%. Laura Luyten en de 13-jarige BWP’er J2L Lamborghini (v. Bon Bravour) bezette de derde plaats met 69,353%. Afgelopen jaar waren zij Belgisch Kampioen in de U25.

Bron: persbericht