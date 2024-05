Lauranne Lammens wint ook U25-GP op Belgisch Kampioenschap

Lauranne Lammens is zeer succesvol bij de U25 op het Belgisch Kampioenschap in Lier. Op woensdag won ze het eerste onderdeel, de Intermédiaire II, met 70,441% en vanmiddag tekende ze ook voor de overwinning in de U25-Grand Prix. Met haar trouwe partner Hilcara van het Vijverbos (v. Don Renoir) noteerde ze de hoogste score van 70,231%. Hoogtepunten uit haar proef waren onder andere de piaffe en passage op de laatste lijn. Lammens gaat na twee onderdelen aan de leiding op het BK U25. Zondag wordt het afsluitende onderdeel, de kür op muziek, verreden.

Lammens rijdt voor het vierde jaar in de U25 en ze vormt al twaalf jaar een combinatie met Hilcara van het Vijverbos. De combinatie heeft al aan drie EK’s bij de U25 deelgenomen. In 2021 deden ze voor het eerst mee aan het EK in Hagen. In 2022 en 2023 volgden de EK’s in Boedapest.

Hendrikx tweede

Suraya Hendrikx was vanmiddag niet alleen in de Kleine Tour succesvol, maar ook in de U25-Grand Prix. De Belgische amazone deed met de dertienjarige Westfaler Dear Friend (v. Danone I) niet veel onder voor haar landgenoot. Hendrikx kreeg met de ruin 70,077% en stond bij twee juryleden bovenaan. In de Intermédiaire II werd Hendrikx nog vierde met 68,971%. De combinatie staat na twee proeven tweede in het tussenklassement.

Van den Steen derde

De top drie werd compleet gemaakt door Amber van den Steen met de 14-jarige KWPN’er Fame (v. Ampère). De proef van de combinatie werd gewaardeerd met 69,846%. Het paar neemt de derde plaats in in het tussenklassement.

Bron: Horses.nl