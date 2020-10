Laurence Roos prolongeert Belgische dressuurtitel

Laurence Roos heeft voor het tweede jaar op rij het Belgisch kampioenschap gewonnen. Met Fil Rouge (Stedinger x Argentinus) won de amazone alle drie de onderdelen, waardoor de titel haar niet kon ontgaan. Anne Meulendijks' voormalig Grand Prix-paard Edison (Johnson x Balzflug) won met Laurence Vanommeslaghe de bronzen medaille.

In de afsluitende Kür op muziek zette Roos de winnende score van 76,955% neer en kwam daarmee uit op een totaal van 222,444%, waarmee ze maar liefst zeven procent voorsprong nam op reservekampioen Simon Missiaen met Charlie (Florencio I x Osmium).

Lange geschiedenis

Winnares Laurence Roos kent een lange geschiedenis met Fil Rouge. Samen vertegenwoordigden ze België al op de Europese kampioenschappen bij de young riders en de U25 Grand Prix. Bij de senioren kwam het duo aan start op de Wereldruiterspelen van 2018 in Tryon en de Europese kampioenschappen van vorig jaar in Rotterdam.

Edison

Begin dit jaar werd Edison, die door Anne Meulendijks in de Grand Prix werd uitgebracht, door eigenaresse Linda van Woudenberg Henskens verkocht aan Laurence Vanommeslaghe. Op het Belgisch kampioenschap werd het duo tweede in de Kür, maar moest in de eindstand genoegen nemen met de derde plaats.

Uitslag.

Bron: Horses.nl