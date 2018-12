Laurens van Lieren: ‘Ik dacht dat Dinja me voorbij zou gaan’

Op de eerste selectie vorige maand in Uden had Laurens van Lieren zijn handen vol aan Grandeur A (v. Jazz), die toen zijn debuut in de Subtop maakte. Maar vandaag op de tweede selectie in Den Hoorn toonde het duo hun kwaliteit. Met de score van 69,07% wonnen ze het ZZ-Zwaar, die telt als tweede selectie voor de KNHS Indoorkampioenschappen.

Laurens van Lieren reed Grandeur vorig jaar in het selectietraject voor het WK jonge paarden en hield de 1,80 m grote Jazz-zoon vervolgens thuis om door te trainen. “Hij is wel een Jazz maar totaal niet kijkerig. Ik ging er van uit dat het in Uden het wel zou lukken en dat we mee konden doen voor de prijzen. Maar ik had toen m’n handen vol en er een naar gevoel aan over gehouden”, blikt Van Lieren openhartig terug.

Baan verkennen

Vandaag in Den Hoorn besloot Van Lieren gebruik te maken van de gelegenheid om baan te verkennen. “Ik heb gemerkt dat Grandeur het binnen spannender vindt dan buiten. Maar nu heeft hij in de proef niet één keer gekeken en was heel ontspannen. Ik heb echt heel fijn gereden.”

Veel potentie

Het duo toonde een fraaie draftour en goede galoponderdelen. “Vooral de eerste pirouette was heel mooi. De tweede was ietsje groter”, vervolgt Van Lieren over zijn proef met de zevenjarige ruin. “Grandeur is een heel groot paard en om een goede proef te rijden moet de basis kloppen. Dat heeft tijd nodig gehad en begint zich nu te uiten in de punten. Hij heeft enorm veel potentie en er zit zeker nog rek in.”

Nog even spannend

Na de geslaagde proef was het voor Van Lieren nog wel even spannend. “Het was eerst afwachten wat de score zou zijn, maar die was goed. En toen was het nog afwachten wat de concurrentie zou doen”, zegt hij lachend. “Ik dacht dat Dinja me voorbij zou gaan. Zij heeft met Haute Couture al zoveel goede dingen gedaan. Toen ben ik m’n jasje voor de prijsuitreiking gaan aantrekken en bleek dat we gewonnen hadden. Ik ben er heel blij mee!”

Dinja van Liere twee keer in top 5

Op de eerste selectie vorige maand in Utrecht werden Dinja van Liere en de zesjarige Haute Couture (v. Connaisseur) gedeeld eerste. Nu werd het met 67,29% de tweede plaats. Marije de Lange reed met Geste (v. Rousseau) exact dezelfde score van 67,29% bijeen maar na toepassing van de ex aequo-regeling eindigden ze op de derde plaats. Dit duo won de eerste selectie in Uden en is daarmee ook goed op weg in selectietraject richting de KNHS Indoorkampioenschappen. Met haar andere zesjarige troef reed Dinja van Liere zich ook in de prijzen: Duval’s Sir Rollo (v. Romanov) liep naar de vierde score van 66,79%. Geert Hofland en Cassanova B (v. Sandreo) maakten met 64,57% de top vijf compleet.

Bron: Horses.nl