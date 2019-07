Laurens van Lieren: ‘Niet blij met proef, wel met talent’

Op de Subtopwedstrijd vandaag in Werkendam won Laurens van Lieren unaniem de Prix St. Georges. Met zijn zilveren medaillewinnaar van de KNHS Indoorkampioenschappen ZZ-Zwaar van afgelopen maart Grandeur A (Jazz x OO Seven) reed hij niet de proef waarop hij gehoopt had. Daardoor zat er met 63,97% ook geen topscore in.

“Het was een tussentijdse test maar de proef ging nog niet helemaal naar mijn zin”, vertelt Laurens van Lieren die met Grandeur nu zijn tweede wedstrijd in de Lichte Tour reed. “Het is de afgelopen dagen echt warm geweest en daardoor waren de paarden een beetje uit hun doen. Maar ik had me opgegeven en wilde ook starten. Het was nog steeds drukkend warm en Grandeur was niet helemaal zoals hij moest zijn.”

Talent voor Grand Prix

Met bijna 64 procent zat er dan ook geen topscore in maar Van Lieren is laaiend enthousiast over het talent van de Jazz-zoon. “Hij is nog maar acht jaar en dik 1,80. Die grootte maakt het niet echt makkelijk sturen in de ring. Thuis is de training is het een hele goeie en hij toont ook talent voor de Grand Prix. In de ring was het dan vandaag wat minder maar het is goed om te kijken waar je staat. Het moet in de basis nog beter maar ik ben er nog steeds van overtuigd dat het een hele goeie wordt.”

Momentopname

“Eigenlijk vind ik de Prix St. Georges-proef makkelijker dan het ZZ-Zwaar. Maar voor Grandeur is het echt een niveau hoger en hij moet erin groeien. Het is zeker niet de bedoeling om hem nu een half jaar thuis te houden. Het was meer een momentopname die helaas minder goed ging dan ik had gehoopt. In de training is hij er klaar voor alleen de uitvoering in de ring moest iets makkelijker.”

Bom volgt

Twee combinaties noteerden exact dezelfde score van 62,25%. Dat waren Cindy Bom met James (v. Tuschinski) en Yvette Roelofs met Easter (v. Rhodium). Na toepassing van de ex aequo-regeling ging de tweede prijs naar Bom en viel Roelofs net buiten de prijzen.

Inter I voor Brons

Net als een paar weken geleden in Neerijnen won Ashley van Megen – Brons opnieuw de Intermédiaire I. In Neerijnen kwam de score uit op dik 68 procent, door meerdere fouten bleef de score vandaag steken op 61,91%. Mariska Groenendijk en haar blonde vos Cipollini (v. Laurentz) sloten hun debuut in de Intermédiaire I af met 60,74% en de tweede plek.

Huijbregts oppermachtig in Grand Prix

In de Grand Prix was Jill Huijbregts oppermachtig. Met haar EventZ Enzos-Armani (v. Tuschinski) reed ze 68,86% bij elkaar. Daarmee bleef ze ruim vier procent voor op Kirsten Teeuwen en Camorkus (v. Contango).

Lees ook:

Nikki Pije op de rit na babypauze: ‘Zowat iedereen verklaarde me voor gek’

Uitslag

Bron: Horses.nl