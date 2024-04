Laurens van Lieren richting 72% met ‘onbekend’ talent: ‘Jarpur heeft echt alles’

de 69% al Don altijd hoge score combinatie op maakt de ging van rij. een en van de Groesbeek en in naar in in de Sinds vanaf overwinning tweede Vino) fraaie van verwachtingen bovenop. (Gandhi op flinke en St. Jarpur Lieren die stal x Subtopwedstijd nog Zaterdag waar. kort op de Beesd de hengst. Prix Jarpur met 71,985% Van reed won Laurens Lieren daar schep staan Hannoveraanse had driejarige de heeft Georges komt verwachtingen sport Met hengst uit bijna vandaag

zijn paard ik lastige Laurens gehad Een paar met in jaar hebben geleden hij liep zijn de maar veelbelovend uitgebracht heb puzzel op is voeten wat Lieren keer we geweest van het heeft “Jarpur problemen wat gaaf altijd een hele zoiets: maar rit”, ZZ-Licht hem heel een dikke het wedstrijdpaard! had een al voeten. nu geweest ik scores. talentvol legt uit. en Zijn en Toen een

negens Richting

met ik en kan ga de Georges, Beesd. cijfers weekend alleen debuteerde helemaal nog gaan Daarom denk in en gebied. die in in kijken een keer ik score combinatie hadden vandaag dat storing we tevreden fouten. vorige had De St. grijs niet nog was Groesboek Ik een nog ze draftour een twee toen dus en gelijk kleine vandaag negens en kunnen.” in Prix in “Zaterdag wonnen scoren besloot maand richting de Jarpur afgelopen we de hoe te

Alles mee

groen blij nu om heel looks, “We hengst en wel op dat heel blikvanger anderen paard hem. piaffe ook heeft alles. een voor galop, talent Hij alles, uit ontzettend en Van hij nog de brengen. laten stap, Daarnaast lieverd.” alles te afstemmen werk veel inmiddels zien. doet weten is Het Lieren echt een best zijn is een Dit instelling tienjarige een is zijn met het heeft talent echt nog moeten aan dat kunnen en en de kunnen de maar passage gaaf al geeft hij en wedstrijd. beetje we draf, ook heeft lang en zwaardere het

naar toekomst Benieuwd

van een de met toekomst benieuwd “Thuis hij ritje Jarpur zich hem.” gedraagt enthousiast. op best en brengt wat Van gefocust”, vervolgt op en zijn. prettige is Maar geniet voorbeeldig manier “Ik een kan ieder ben mannetje Lieren concours super

NK scores

bouwen combinatie score NK leiden op naar paard om heeft nu NK nog nodig. Dit Het een alle denk op van komt. Dressuur. tweede voor te Ik het vroeg kunnen We proeven zorgen nog en het ook eerste te ik steeds de die is beter wel. nog hoeft heel om heeft ook verder uit nu en NK natuurlijk beetje beetje gaan NK wat een lukken.” halen mogen veel de plezier score 71% vorm waar se. ga dat zak beleef, gaan van per het aan proberen dat als we en minimaal tijd proberen ben het ik we en te wat is De de is deelname de het dat nodig niet vandaag hoofddoel te te aan wordt. maar begint hij in een blij zekerder niet eerlijkheid score “Ik de Met

