Lees alles over het NK dressuur voor jeugd in de Paardenkrant nr. 23-24

Kris de Vries (U25), Yasmin Westerink (young riders), Dominique van Dalsen (junioren) en Floor Kulik (children), dat zijn de nieuwe Nederlandse jeugdkampioenen in de dressuur. De Paardenkrant doet deze week uitgebreid verslag van de jeugdkampioenschappen in Exloo.

Kris de Vries: ‘Nooit verwacht een medaille te halen’

Nieuwkomer Kris de Vries, die nog maar net komt kijken bij de U25, kwam naar Exloo om ervaring op te doen maar het werd veel meer dan dat. Na een sterke Kür op de Tango-muziek van Anky van Grunsven won De Vries met Jillz La Grande (v. Charmeur) het Nederlands kampioenschap U25, tevens haar eerste medaille op een NK.

“Voor de Kür ging het losrijden al super en onderweg in de Kür was alleen maar genieten. Jillz was zo gefocust en voor m’n gevoel klopte alles. Toen ik aan het rijden was dacht ik: het gaat wel écht goed”, vertelt Kris de Vries enthousiast. “Het was echt geweldig. Jillz stond er het hele kampioenschap zo fijn aan, maar de laatste dag ging het nog een klasse beter. Hij groeide echt in de wedstrijd.”

Yasmin Westerink: ‘We zijn twee handen op één buik’

Yasmin Westerink maakte met Amphitryon OLD (v. Ampère) een snelle ontwikkeling door: op het NK van vorig jaar was er zilver bij de junioren en afgelopen weekend stond ze in Exloo weer op het podium, nu bij de young riders. Na twee tweede plaatsen leek het goud nog niet in zicht, maar dankzij de overwinning in de Kür werd Westerink gekroond tot kampioen. Het zilver ging naar Tessa Kole en Micky Schelstraete won brons.

Dominique van Dalsen: ‘De titel is een extra cadeautje’

Dominique van Dalsen kwam als titelverdediger naar het NK en deed dat met verve. Met Just Johnson (v. Johnson) won ze in Exloo alle drie de proeven én dat drie keer met een nieuw persoonlijk record. Daarmee ging de junioren-titel overtuigend naar Van Dalsen, haar tweede op rij dus, nadat ze dezelfde titel vorig jaar won in Ermelo.

Floor Kulik huilt vreugdetranen: ‘Bella Rosa is goud’

Vorig jaar op haar eerste NK bij de children won Floor Kulik, toen met Dutch Dandy D.J., de bronzen medaille en dit jaar in Exloo was er de mooiste kleur: goud. Met twee combinaties die in alle drie de proeven boven de 80% scoorden was het een spannende strijd die uiteindelijk gewonnen werd door Kulik met Bella Rosa (v. Belissimo M). Daarmee kwam voor de amazone niet alleen haar droom uit, maar heeft ze ook goede kaarten in handen voor het EK.

