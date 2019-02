Leida Collins-Strijk overladen met hoofdprijzen

Op de nationale dressuurwedstrijd White Fences in Loxahatchee (v. Florida) was Leida Collins-Strijk uiterst succecvol. Ze reed vier paarden naar de overwinning: de KWPN-gekeurde Fellini (v. Ampère) in de Prix St. Georges, Romy (v. Royal Blend) in de Intermédiaire I, Floris (v. Florencio) op Fourth Level en Dr. House (v. Don Schufro) in de Intermédiaire II. In deze klasse pakte ze met Caruso (v. Painted Black) ook nog de tweede plaats.

Leida Collins-Strijk reed Fellini in de Prix St. Georges naar 71,176%. Met deze inmiddels geruinde KWPN-hengst staat deze week in Wellington het internationale Lichte Tour-debuut op de planning. De Intermédiaire I met de merrie Romy van eigenaresse Arlène Page werd beloond met 73,088%.

Vier keer boven de 70

De KWPN’er Floris rijdt Collins voor haar pupil Yvonne de Haan. De Fouth Level-proef (vergelijkbaar met ZZ-Zwaar) was goed voor 69,615% en daarmee de enige proef waarin Collins-Strijk net onder de zeventig procent bleef.

Eigen concurrent

In de Intermédiaire II was Collins vooral concurrent van zichzelf. Voor de proef met Dr. House, ook in eigendom van Arlène Page die de Don Schufro-zoon zelf al eerder in de Grand Prix uitbracht, verscheen de topscore van 75,000% op het procotol. Painted Black-zoon Caruso liep naar 74,265%.

Uitslag

Bron: Horses.nl