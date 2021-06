Leo Löwenherz met dik 76% naar finale Nürnberger Burg-Pokal

Naast Bella Rose (die de Grand Prix en de Grand Prix Spécial in Kronberg won onder Isabell Werth) was er nog tweede vos van Madeleine Winter-Schulze die twee keer won: Leo Löwenherz (Licosto x Rockwell). De winnaar van brons op de Bundeschampionate in 2018 won de kwalificatie voor de Nürnberger Burg-Pokal met 76,317% onder Niklaas Feilzer en mag dus in december naar de finale.