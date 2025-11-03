Leonie Richter en Lord Europa winnen halve finale Derby Stars von Morgen

Op de Agravis Cup in Oldenburg stond de halve finale Derby Stars von Morgen regio noord op het programma. Daar reed Leonie Richter de Lord Leatherdale-zoon Lord Europe met 75,791% naar de overwinning. Het werd echter geen unanieme zege: Helen Langehanenberg en DSP Danny Cool (v. Danciano) werden bij twee van de vijf juryleden op één gezet. Zij moesten met 75,512% uiteindelijk genoegen nemen met de tweede plaats.
vijf Beste
compleet. (v. Vienna Amour Op Anna net FRH First San en Katharina een (v. afstand ZINQ vier, Baumgürtel Superstar voor Schölermann PCH I). Heinrich) Vitalis) (v. kleine op de met Lucie-Anouk 73,139% drie top Sir Hemmer maakten Gold FH Special met en volgden
Nederlandse finale troost merrie halve wint
de Daarmee Bernadette KWPN’er naam Anna finale de Britse Habouche Verwaal Ross door Steffens Josephine Ampère-zoon op nipt Vaderland OLD liep gefokte halve Met ’troost’ Brune. naar Prix Linda voorheen de overwinning de ze de Annabelle onder kwam In de van de werd in Grand hengst 70,974%. KWPN-goedgekeurde uitgebracht. door ging voorbij Habouche.
De Prix-talenten is jonge opkomende Prix-ruiters/amazones. competitie Stars nationale een Grand opkomende en/of Morgen Derby jonge voor von Grand
Uitslag finale. halve
Uitslag troost finale. halve
Horses.nl Bron:
