Leonie Richter en Lord Europa winnen halve finale Derby Stars von Morgen

Lord Europe met Leonie Richter Foto: Equitaris.de/Tanja Becker
Door Savannah Pieters

Op de Agravis Cup in Oldenburg stond de halve finale Derby Stars von Morgen regio noord op het programma. Daar reed Leonie Richter de Lord Leatherdale-zoon Lord Europe met 75,791% naar de overwinning. Het werd echter geen unanieme zege: Helen Langehanenberg en DSP Danny Cool (v. Danciano) werden bij twee van de vijf juryleden op één gezet. Zij moesten met 75,512% uiteindelijk genoegen nemen met de tweede plaats.

