Lest best bij vierjarigen in Kronenberg

Er was over de hele linie veel kwaliteit in de klasse L van de hengstencompetitie vandaag in Kronenberg, maar de hoogste punten werden pas uitgedeeld aan het laatste paard in de baan. Glock's Taminiau (Glock's Toto JR x Sandro Hit) won deze eerste ronde met Hans Peter Minderhoud in het zadel met 93 punten. Kjento (Negro x Jazz) werd tweede met Charlotte Fry met 91 punten en de top drie werd compleet gemaakt door Minderhoud met Glock's King Karim (Glock's Toto JR x Painted Black).