Lichte Tour: Gaudi Vita gaat met fouten Governor voorbij

In de Subtop-selecties waren zowel Joyce Heuitink met Gaudi Vita (v. Apache) als Adelinde Cornelissen met Governor-STR (v. Totilas) ongeslagen en op Jumping Amsterdam troffen ze elkaar voor het eerste in de Lichte Tour. Toen eindigde de KWPN-hengst Governor zowel in de Prix St. Georges als in de kür aan kop. Vandaag op de KNHS Indoorkampioenschappen in Ermelo waren de rollen omgekeerd: Heuitink en haar Apache-zoon wonnen het eerste onderdeel.

Gaudi Vita had de turbo aan en Joyce Heuitink reed een gedurfde proef. Het duo liet een prachtige draftour zien en Gaudi galoppeert krachtig van achteruit. En hoewel de achtjarige ruin enorm doorgesprongen wissels springt, slopen daarin vandaag twee dure fouten. In de contralop na de pirouette wisselde Gaudi te vroeg maar Heuitink kon dat op het nippertje nog herstellen. Verder was de laatste wissel van de serie om de vier niet aan de hulp. De juryleden waren met 76,029% (1e plaats), 73,824% (1e plaats) en 68,824% (3e plaats) wisselend in hun oordeel.

Cornelissen

Adelinde Cornelissen stelde Governor fraai voor en liet nergens een steekje vallen. De achtjarige KWPN-hengst ging met veel power en losheid in zijn lijf door de baan en sprong foutloze series met grote wissels. Ook over deze geslaagde proef verschilde het jurytrio met een eerste (72,941%), tweede (70,441%) en derde (70,735%) plek van mening.

Overige finalisten

De beste acht combinaties rijden later vanmiddag de kür op muziek. Naast Heuitink en Cornelissen zijn dat Nicky Snijder met Game Boy STH (v. Andretti, 3e met 68,922%), Jean-René Luijmes met de KWPN-hengst Grappa (v. Fidertanz, 4e met 67,794%), Lotje Schoots met Grace of Rose (v. Jazz, 5e met 66,176%), Floor van Kempen met Geronimo (v. Bordeaux, 6e met 65,245%), Carlijn Huberts met de KWPN-hengst Cupido (v. Daddy Cool), 7e met 65,245%) en Kirsten Brouwer met Everlast-Lindh (v. Hofrat, 8e met 64,853%).

