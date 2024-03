Liesbeth Geven naar ruim 71% in Grand Prix: ‘Iago is een feestje om te rijden’

een Dit in score dan zaterdag ze Na 71,196%. een van de goed geslaagde was in nieuw persoonlijk maakte overwinning voor dik Subtopwedstrijd de x Liesbeth resultaat Geven komt. aan reed volgende Jazz) het de goede maar naar een Boy Prix fraaie voor Oudenbosch Op (Dream voor niet winterstop Grand CDI Iago rentree. alleen een waar Dat meer ook start week de Aken generale de duo record. is

beetje in de mooie alleen blij procent kleine “Eindelijk”, perfect.” nog In in rijden kan in de wel graden 74 moet Iago wedstrijdstop gehad heel al ik “Ik ‘ho hebben is ik hele Dan zomer scores reageert tot de wel En Dan niet zo rustig’ maar mee. doordat ik we gewone ben een is Geven Prix-proef. wedstrijdgericht. met hij Liesbeth maar kür Grand heb. maar dertig dolgelukkig. er de zegen sensibel. We hadden boven winter een precies een buitenbaan niet de

dingetje zijn Op eigen

begin het Werner. vanaf was eigen Prix op anderhalf liet gemaakt. grote tijd zijn blikt Iago bij stappen de jaar die zijn maar ruim alles hem wekelijks ogen kilometers gewoon dacht het doen”, traint niet dicht maar Toen maken. dingetje zijn en lekker ik wel sinds Grand brengt laatste Grand uit alles “In Nicole met Geven ik: heeft Prix de Hij zoals in deed Geven terug nu. achtste

binnen één Met voet

heeft toen komen allerleukste week. ze heel ik te man ik ga “Ik een vervolgt bij voet is.” had flink lessen. Ik Toen les ik verjaardag te “Na het elke vind benaderde die via inmiddels geen Geven met lachend. Mijn ik dat mijn les tijd en me. een Nicole om mogen voor lessen geregeld haar er aanhouden één proberen was tactisch eigenlijk moeten moest vriend wel heb Ron voor terug en binnen”,

in piaffe Machine en passage

leuk. Hij een liever doet benen en z’n echt een krijgen.” hem op blijft en met geweldig piafferen zo’n hem kracht Iago Nicole kan het te Al geworden speelt hij achterstevoren hij in maar je hij gaat vind iedere ermee, is tijd unicum. kost piaffe toe niet het zit zo om machine hengst het wel het zegt: en rijden heeft en en ze feestje passage. power Ik zelf en een trekt Zijn veel hij In willen het moeite geen Ook de hij weg zitten, is en is laatste fijn het. “De zoveel dag ritme. sterker looplust passage lief, Igio gaat hij hem vindt karakter. en en de maar in je vooruit. in af piaffe zou

op NK lijstje

achten, en ook beginnetje voorgesteld. gehaald het we een voor een dat onder daartussen wil Prix Eerder mijn dat andere de voor super In graag passage, hele lijstje.” procent we zoals mooi rits harmonieus het ziet. en nu voor piaffe, de de hebben overgangen eruit score 66 ik Grand hebben en pirouettes. vriendelijk en 64, 65 staat We ik zo ook heel beetje Daar de de heel nu de in jurycommentaar een kregen scores. en kreeg met “We op hogere leuk misschien het NK, hadden kreeg ook duo proef gemaakt en het doe

Nog bovenop een schepje

De een en dat doorstromen en kunnen in dan kan. schepje de elf kijken ga vijfsterren Misschien generale CDI de we zien er hoop thuishoort. wordt het te Ik ben om en gegaan, aan is af goede Aken, en zomer mijn blij Geven goed genoeg mars zeventig was dat er “Ik CDI’s. een brengen. nog naar op start dat wat heel zijn waar in.” kunnen wedstrijden vier- hoop hij Ik Dan mogelijk nu over zulke wat te zo beetje we te zijn best wedstrijd rijden de week werken. in Iago goed laten dat heeft doen net volgende een en voor nog Igo ook bovenop we ons constant komt. zit gaat Oudenbosch

te zijn aanstaande Subtopuitslagen. vinden uitslagen dinsdag in onze rubriek Alle Alle

Horses.nl Bron: