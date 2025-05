Liezel Everars Belgisch kampioen young riders, Sophie Jamar pakt titel bij U25

In een spannende strijd om de titel bij de Young Riders kwam Liezel Everars uiteindelijk als winnaar uit de bus. Met haar paard Venere (v. Vitalis) behaalde ze een indrukwekkende score van 75,415%, waarmee ze Jette de Jong met Indini (v. Chippendale) voorbleef. Het U25-kampioenschap lag helemaal open in de aanloop naar de finale. De marges waren klein, maar uiteindelijk was het Sophie Jamar die met San Rico (v. San Amour I) de Belgische titel bij de U25 veroverde.

Als laatste ruiter de ring ingaan, bracht de nodige druk met zich mee. “Ik was echt gestrest voor de proef, wat me normaal gesproken niet overkomt”, geeft Everars eerlijk toe. Desondanks wist ze onder druk te presteren en een prachtige proef neer te zetten. “Vandaag ging het supergoed. De eerste twee dagen was ik wat onzeker, waardoor ik wat foutjes maakte. Maar vandaag viel alles gewoon perfect samen. Ik ben zo blij”, vertelt ze trots over haar titel.

Volle zus van voormalig paard

Everars behaalde dit opmerkelijke resultaat met Venere, een paard met een heel bijzonder verhaal. “Het is eigenlijk best een bijzonder verhaal voor mij. Mijn vorige paard is helaas overleden op een wedstrijd in juni 2024”, vertelt ze. “Dus gingen we op zoek naar een nieuw paard en toevallig kwamen we Venere tegen, de volle zus van mijn overleden paard. Dat maakt deze overwinning extra bijzonder”, zegt de kersverse kampioen, die Venere nog maar kort rijdt. “Ik rijd haar pas sinds de winter, dus we zijn nog een vrij nieuwe combinatie. Dat maakt deze prestatie extra bijzonder.”



Liezel is geen onbekende op het Belgisch Kampioenschap. Ze werd al drie keer eerder nationaal kampioen bij de pony’s. “Het is zo’n mooi evenement en de sfeer op het Belgisch Kampioenschap is altijd geweldig. Het is elk jaar weer een plezier om hier te rijden”, zegt de kersverse Belgisch kampioen Young Riders. Het zilver ging naar

‘San Rico heeft zoveel potentie’

Jamar scoorde 73,585% in de kür op muziek. Met die prestatie duwde ze Zoë Niessen naar zilver en Britt Baranyai naar brons. Dit is Sophie Jamars’ laatste jaar in de U25-categorie. “Ik hoop me deze zomer te kwalificeren voor het EK, ik ga er absoluut alles aan doen”, zei ze. “Dit was pas onze tweede kür samen, en hij heeft het echt fantastisch gedaan. Ik was erg blij met mijn proef en ongelooflijk trots om hier te rijden. Het is echt een fantastische show”, voegde Jamar eraan toe. “San Rico is erg gevoelig en heeft een groot hart. Hij geeft altijd alles en heeft zoveel potentie voor de bewegingen.”

Zilver en brons

Het zilver ging naar Zoë Niessen, die vrijdag de eerste proef won met Paco Rabanne (v. Charmeur). Haar kür vandaag leverde haar een score van 70,975% op en een derde plaats, waarmee ze zilver in het algemeen klassement behaalde. Het brons was voor Britt Baranyai en Buffon (v. Gribaldi), die tweede werden in de kür met een score van 72,290% en daarmee brons in het algemeen klassement.

Bron: Persbericht