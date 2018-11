Lilian Merx concurrent van zichzelf in Lichte Tour

Lilian Merx werd zondag met de halfbroertjes Darkhill (v. Uphill) en Veron (v. Pardon) eerste en tweede in de Prix St. Georges in Velddriel. Van één jury kreeg ze zelfs voor beide proeven het gelijke aantal punten.

Merx won de rubriek met Darkhill met 67,65%. Met Veron noteerde ze 66,25%.

“Vorige week had ik ze ook allebei gestart. Darkhill liet toen niet zien wat hij wel kan. Het is met hem altijd een beetje middelen met rijden. Hij is heel brutaal en eerder als hij iets niet wilde dan deed hij dat gewoon ook niet. Dat is nu gelukkig wel beter. Nu was hij het met me eens en liet hij zich fijn rijden”, vertelt Merx blij

Blessureleed

Over de proef van Veron voegt ze toe: “Ik ben heel blij dat hij na al het blessureleed weer loopt en hopelijk blijft hij nu blessurevrij. Vorige week liep hij wel een iets fijnere proef. Nu moest ik er iets meer aan rijden, maar dan is het nog steeds netjes en foutloos en stabiel. Super leuk om zo met de halfbroertjes op pad te gaan.”

Zinzi Aegten werd derde in de Prix St. Georges met de Gribaldi-nakomeling Black Diamond met een score van 63,02%.

Hoogste score

De hoogste score van de dag was voor de jongste deelnemer. Micky Schelstraete is zeer succesvol bij de pony’s en heeft daarnaast ook al een zeer geslaagde overstap gemaakt naar de junioren.

Met Cupido (v. Tuschinksi), die eerder door haar moeder Jonna werd uitgebracht, noteerde ze in Velddriel maar liefst 71,06% en won daarmee de juniorenrubriek. Ze bleef de overige deelnemers met 7% ver voor.

Kleine rubriek GP

Remy Bastings noteerde met Ambassador (v. Rhodium) 68,8% bij elkaar in de Grand Prix en pakte daarmee de zege.

Het was een kleine rubriek met maar vier deelnemers. Met Dior S (v. Spielberg) noteerde Bastings ook nog de tweede score met 68,04%, maar bleef met hem dus buiten de prijzen.

De Intermédiaire I kwam op naam van Denise van Alphen. Zij behaalde met Enzo Ferrari (v. Jazz) 63,38%.

Sophie Kuijken won de eerste proef van het ZZ-Zwaar met Cassius (v. Vivaldi) met 64%. De tweede proef kwam op naam van Fenna Van Ginkel, die met Dashing (v. Hotline) 63% noteerde.

Bron: Horses.nl