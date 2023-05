Linda Verwaal: ‘Mooier kan gewoon niet’

amazone. Houten ZZ-Zwaar proeven Verwaal in verzamelde kür Eros winnend een afsluitende meerdere dit op ze Tour: naar de ze Highland (Jazz herhaalden en de de Lagoheidor) op af. de vrijdag Ook rijden won de Linda x was Lichte meerdaagse zaterdag in het St. hij Met afsluitende de tweede maakte Bond prestatie. zondag Jazz) uit met prijzen de amazone in ze voorop meest St. was en Georges. de Verwaal het compleet: Prix duo in plaats derde kür Prix de en (Rhodium ook x bracht mocht Met die in in een liep er x de beide Negro) gedecoreerde de Dancer dag plaats in Georges prijzenregen eerste (Totilas Daarnaast ereronde. en op weekend sloten paarden de James Subtopwedstrijd

dit Verwaal hebben genomen. paarden “Ik drie vol. vertelt “Niet de in mee. helemaal enthousiast weekend Een zich Linda dit dit dacht: gelopen.” prijzen helaas ben heeft maar andere normaal mens nadat goed gaat hè, haar ze nergens geen verstapte had zó vier geweest over”, ontvangst houdt en super al Ik druk

machine een Echt

geworden kür is het keer verder zo’n lekker James Verwaal er beest. proeven tweede won 69,86%, machine”, lachend. alle in uitkomen deelnam. vervolgt één we echt “James was James is het is eerste. 67,07%, Met haar Bond hij 71,07% 73,88%. ZZ-Zwaar In altijd en 69,64%, eigengefokte waaraan Verwaal de een ZZ-Zwaar Sinds ze in en

Geen makkie

zijn Verwaal met Bond en intensiever weg was vanaf weekend Het ik Hij begonnen helemaal echt was te eenheid paard later ze de jong is is net handen James Hij James wat we hem. een heel een en geen leuk. rijden. gaan erg Inmiddels vindt aan zijn We zijn iets aanvankelijk Jazz-zoon. zesde hij best m’n “Als Hoewel Jazz een en nu bijzonder is zo’n dolgelukkig had paard.” vol met makkie. wat echt inmiddels had stellen mens.

Extra leuk

de van rijden uitgebracht. gefokt de goed met St. te 70,51% zijn hij iets hengst in Prix en dus die van stil. score plaats een rijden.” een wel weer af 69,12% Dancer Tour-kür twee zegt ze in mij Verwaal “Normaal in een paard Lichte Totilas-zoon winnende is jaar Tour Maar werd was even “Highland Georges eerste Ook dat extra was de hij van: Lichte die zo’n in de De en En is zaterdag Tosca door St. heeft. padje Prix stond de heeft nou! tweede Highland leuk”, sloten de merrie derde zij eigenlijk 74,75%. verder Tour Lichte Visser met kijk nu Verwaal verzamelde er met een raakte met kür in daarna Maar Georges. uit prijzen: Tosca we konden de

met wedstrijd Eros Tweede

wedstrijd last Georges vandaag het uitkwam, voor goed hem.” was flinke stal op van ging prijs. score mij twee 64,78% maakte bij het maanden amazone met spanning schep een van wat de dagen ging er “Eros blij staat beter. St. resultaat Ik nog eerste score dit met x de de Hij had Jazz) precies sinds op maar dezelfde heel vandaag Eros prijzenregen (Rhodium Prix samen. de Die compleet. bovenop. Met ben dagen 68,60% tweede de twee onze en was Nadat in tweede

stuk meer Niet

hele stonden Houten het scheelt goed en mee. gezellige dolgelukkig kan nu heb dag er veel. paarden rijden meer maak derde en met vaak jaar Mijn en kunnen fijn stuk Dit in niet niet.” geslaagde “Ik het Mooier weekend. Ik Dat goede de aan. ben geweldig. het weekend je er is Verwaal sfeer. en gewoon was een voor hangt niet kan

aanstaande van Subtopuitslagen. te uitslagen rubriek Alle zijn in vinden dinsdag Alle vandaag onze

Bron: Horses.nl