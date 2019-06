Linda Verwaal: ‘Vandaag voelt zo van hè, hè, eindelijk!’

Linda Verwaal beleefde vandaag op de Subtopwedstrijd in Houten een succesvolle dag. Met Effect Rythm (Jazz x Flemmingh) won ze met overmacht de Prix St. Georges. Naast de overwinning betekende de fraaie score van 70,37% een nieuw persoonlijk record. Met Jakari 2 (Jazz Rubin x Florestan I) reed Verwaal 66,54% bijeen en boekte daarmee haar derde overwinning op rij in de Intermédiaire II.

Linda Verwaal is vooral heel blij met de jurybeoordeling van Effect Rythm. Eerder liep ze met deze ruim 1,80 m. grote merrie vaak tegen flinke juryverschillen aan maar vandaag zaten de juryleden mooi op één lijn. “Effect is heel groot, rank en slank. Als ze topmodel zou zijn, hoefde ze nooit aan haar lichaam te werken. Er zit geen vetje aan”, zegt Verwaal lachend. “Het ene jurylid vindt haar leuk en een andere moet daar nog een beetje aan wennen. Ik ben zelf blij als ze een goede proef heeft gelopen maar vandaag dat werd dat ook door beide juryleden beloond met positief commentaar. Ik ben echt in jubelstemming en het voelt zo van: hè, hè, eindelijk!”

Kleine schoonheidsdingetjes

Verwaal begon vorig jaar met Effect Rythm in de Subtop. “Ze is heel heet en de laatste tijd heb ik haar wat vaker meegenomen. Ik merk dat dat hete nu voor me gaat werken. Ze is een paard met een fijne instelling, wil graag werken en kan foutloze proeven lopen. Iedere wedstrijd gaat beter en ik ben echt super gek met haar”, vertelt Verwaal die in Houten een foutloze proef neerzette. “Op wat kleine schoonheidsdingetjes na was het heel goed.”

Beetje zoeken

Na een succesvolle periode in de (internationale) Lichte Tour maakte Verwaal met Jakari vorige maand de overstap naar de Intermédiaire II. Daarin reden ze drie wedstrijden die ze alle drie wonnen. “Voor mij was de Zware Tour al weer even geleden.” Daarin kwam Verwaal tot twee jaar geleden uit met de Westfaalse hengst Schatzmann (v. Sandro Hit). “Door mijn gebroken enkel had ik met Jakari wat achterstand opgelopen maar nu zijn we lekker op dreef. Het is nog een beetje zoeken naar de afstemming in de ring maar Jakari laat zien dat ‘ie talent heeft.”

Mooier afwerken

Nu dat Verwaal weer Zware Tour rijdt, heeft ze daar ook profijt van met haar andere paarden. “De Zware Tour is echt leuk en ik merk dat ik met de andere paarden sterker ga rijden en de proeven steeds mooier kan afwerken.”

Beetje peuteren

Hoewel de score voor de overstap naar de Grand Prix ruimschoots is behaald, twijfelt Verwaal wanneer ze die overstap gaat maken. “We gaan zéker over alleen ik weet nog niet wanneer. Ik wil eerst nog een beetje peuteren met de zigzag maar het wordt sowieso wel dit jaar.”

Zware Tour: Huizinga volgt

Judith Huizinga reed de hoogste Grand Prix-score bijeen. Met Amadeus F (v. Gribaldi) noteerde ze 63,42% en dat betekende de tweede plek in het gecombineerde klassement Zware Tour. Carmen Mulrain reed met Essen’s Elino (v. Paddox) de Intermédiare II en behaalde met 61,84% het startbewijs voor de Grand Prix.

Hazenveld tweede in PSG

In de Prix St. Georges mocht Floortje Hazenveld het rode lint ophalen. Haar score met Shaoli (v. Scolari) kwam uit op 66,76%. Wendy Scholten en Giovanni WS (v. Ampère) werden derde met 66,47%. Beste young rider was Julia Bouthoorn met Infodatek’s S-Klasse (v. Sir Donnerhall). In het met de Prix St. Georges gecombineerde klassement betekende de score 65,44% de vierde plek.

Inter I voor Ariens

De Intermédiaire I kwam met 65,51% op naam van Hanneke Ariens en Exclusive (v. Olivi). Mariska van Groningen en Dutch Dandy D.J. (v. Lord Leatherdale) werden tweede met 64,85%.

Dekker en van Wilgenburg

Voor de klasse ZZ-Zwaar stonden twee proeven op het programma. Bianca Dekker en Dexter (v. Samarant) wonnen de eerste proef 63,07%. Hierin werd Minke van der Linden met Edmar D (v. Jazz) tweede met 63,00%.

In de tweede proef ging de overwinning naar Teresa van Wilgenburg en Habibi (v. Spielberg) met 63,57%. De winnaars van de eerste proef, Bianca Dekker met Dextert, scoorden hier 60,57%.

Bron: Horses.nl