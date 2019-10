Lobke de Jong aan kop in Grand Prix: ‘Eigenlijk is Cirano veel beter dan ik’

Op de Subtopwedstrijd zondag in Berlicum waren Lobke de Jong en Cirano (United x Jazz) een klasse apart in de Grand Prix. Het was een onaangekondigde start aangezien De Jong zich op het laatste moment besloot bij te schrijven. Maar niet zonder succes want de combinatie won met maar liefst zes procent voorsprong de rubriek en noteerde daarnaast ook de hoogste score van de dag.

Het duo scoorde al een paar keer richting de zeventig procent, vandaag kwam de score met 65,652% lager uit. “Ik heb sommige stukken best lekker gereden maar we hadden tussendoor gewoon teveel dingetjes”, legt Lobke de Jong uit. “We hebben nu zo’n tien keer de Grand Prix gereden en hebben voor ieder onderdeel al wel een keer een acht of hoger gescoord. Maar dat hebben we nog niet in één proef voor elkaar gedraaid.”

Weten en doen

“Cirano is een heel fijn paard en hij doet en kan alles. Alleen ik zit hem in de proef nogal in de weg omdat ik het zo graag goed wil doen en geen fouten wil maken. Hierdoor verkramp ik teveel in de proef en houd ik op met rijden. Hij springt huizenhoge en super makkelijke wissels maar in de de series ben ik in de ring toch bang dat ik een fout maak waardoor ik veel te veel ga zitten duwen en daardoor hou ik hem dan niet mooi genoeg gesloten”, bekent De Jong. “Ik weet het wel maar weten en doen zijn twee verschillende dingen. Verder hadden we een paar stomme rommeltjes zoals een pirouette te groot terwijl hij die op een dubbeltje kan draaien. En niet recht binnenkomen en scheef halt.”

Fanfare

Cirano is hengst maar daar ondervindt De Jong geen last van. “Dat zit hem hem totaal niet in de weg. Hij kan een keer brullen maar zodra ik er op zit is hij er. Bij hem kan letterlijk de fanfare voorbij komen. Als ik boven ben maakt het allemaal niks uit en kunnen we door de binnenstad van Amsterdam rijden.”

Lintje

Hoewel De Jong Cirano zelf fokte, zadelmak maakte en opleidde naar de Grand Prix, geeft ze alle eer aan haar paard. “Hij verdient echt een lintje. Ik heb in de ring best veel spanning. Eigenlijk zonder reden want Cirano werkt mee en doet het altijd maar die spanning maakt het voor mij lastig.”

Allessie

Het duo heeft inmiddels ruimschoots de scores op zak om internationaal te mogen starten. Maar De Jong maakt zich geen illusies. “Cirano is m’n allessie maar ik moet ook reëel zijn. Ik ben vandaag om vijf uur opgestaan om alles op stal te doen en een wedstrijdje mee te pakken. Ik kan met moeite een dag van huis, laat staan een week. Daar ben ik echt realistisch in. En eigenlijk is Cirano veel beter dan ik. Dat is ook de reden dat hij te koop is, maar ik hoop voor hij verkocht is toch echt zelf nog een keer een dikke 70%+ te rijden omdat ik weet dat hij dat makkelijk kan. De Grand Prix blijft een moeilijk proefje maar ook een mooie uitdaging.”

Lichte Tour voor Van Mook

In de gecombineerde rubriek Lichte Tour mocht Deborah van Mook het oranje lint ophalen. Zij reed Bolster (v. Special D) in de Intermédiaire I naar 65,441%. Floor van Kempen en Geronimo (v. Bordeaux) waren de beste in de Prix St. Georges. De score van 64,926% betekende in het gecombineerde klassement de tweede plek.

ZZ-Zwaar: Rixt Feenstra en Tessy Scheepers

Voor de klasse ZZ-Zwaar stonden twee proeven op het programma. In de eerste proef ging de overwinning naar Rixt Feenstra en Fox Bij-S (v. Jazz) met 61,143%. In de tweede proef waren Tessy Scheepers en Gladiature (v. Voice) met 61,286% de beste.

Bron: Horses.nl