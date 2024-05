Loes Corsel: ‘De jeugd stimuleren geeft ze vleugels’

Voor de pony’s was Ermelo geen kampioenschap, maar een tweedaagse EK-observatie met Landenproef en Kür. Sissi Gijsen won met New Star (v. Speykbosch Nelson) beide proeven en de rest van de top vier bestond uit Esmae Niessen met Standgaards Do it My Way (v. Dr. Doolittle), Isabella Karajkovic met First Hummer (v. FS Mister Right) en Britt Kikkert-van der Linde met Nur Für Dich Texel (v. Nagano).

Van die top-4 komen Niessen en Kikkert ook bij de children uit en ligt het in de lijn der verwachting dat zij bij de children zullen rijden op het Europees Kampioenschap in Opglabbeek. De andere combinaties kwamen in de landenproef net aan de 68%.

Toch ziet bondscoach Loes Corsel het niet zo somber in: “Ik heb heel mooie proeven gezien en ik vond de punten bij de pony’s wel mager. In Nederland worden de kinderen best zuinig gepunt, dat is niet echt handig en motiverend. De jeugd stimuleren geeft ze vleugels”, vertelt bondscoach Loes Corsel.

