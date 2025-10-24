Lord Europe wint Grand Prix-debuut onder Leonie Richter met 71,733%

Joop de met WK-bronzen Nederland, de het bij Lord afgelopen Perfect Bundeschampionate Helgstrand) In Denemarken Europe en het Lodovico Met Straight Cup-kampioen Schockemöhle Horse Kft op zijn (voorheen paarden van vijf) seizoen het onder Bundeskampioen vijfjarigen een van de eerste Uytert, jaargang Aventus als maakte Hongaarse Sport Pavo verpletterende én Leonardo Ritme, (nu en zadel. bedrijf de indruk Andreas Duitsland. Paul

voor), vierjarige Warendorf werd Twee van nu steeds Lord andere bij voor verkocht ook ook Louis naam reservekampioen merries Bellin Löwenherz met gingen bij onder Löwenherz Don gehuldigd in als nieuwe von Europe-nazaten: de x naar onder dressuurpaarden. Europes op de Lord Gestüt Bundeskampioen medailles zijn stelde Bellin Westfaalse de op hem Warendorf de Ellen en Frederic zelfs Leonie keuring von (Lord ruinen. I), vijfjarige die en waren medailles keuring drie De in Thailand huis: Sir Op Münster-Handorf Richter de staat euro) (Rath Lord zou de naar Richter Lodovico er nog Schafhof x maar bij hengsten Donnerhall de op vierjarige Bundeschampionate Europe (401.000 in

ook beter steeds Zelf

steeds wedstrijd Daarnaast Prix. zijn het Leonie Tour-niveau en de met hij weekend is nationale jaren 71,733% geworden. hij van bloei met Richter eerste verstrijken hij liep hengst tot Die de Grand zelf de dit beter direct op won Op komt onder Zware

Uitslag

Bron: Horses.nl